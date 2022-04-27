Важно понять, чётко и безапелляционно, с кем и с чем Россия сегодня сражается на Украине. И, если угодно, за какую Украину. А для этого важно ответить на вопрос: существовала ли когда-либо другая Украина – не такая, как сейчас, без нацизма и человеконенавистничества? Всё это осмыслить необходимо прежде, чем двигаться дальше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дракон

Так вот, правильная Украина на самом деле существовала. И в своём задавленном состоянии существует до сих пор. Что есть эта «правильная Украина»? В неё ведь, к сожалению, мало кто верит.

Так вот, правильная Украина – это, прежде всего, Украина интеллектуальная и созидающая. И если для наглядного понимания выразить, персонифицировать её в лицах, то это страна мыслителя Владимира Вернадского, кардиохирурга Николая Амосова, учёного Бориса Патона. Эти люди строили правильную Украину, созидая. Они, ещё раз подчёркиваю, не разрушали, а создавали. Причём создавали своё, а не действовали согласно вечному принципу «анти» — то есть вопреки, против. И это важная отличительная черта правильной Украины.

Её лучшие представители, и тут я делаю акцент, никогда не вели себя как пигмеи, пытаясь компенсировать собственную ничтожность. Они были самодостаточны. Но именно этот путь – путь самодостаточности — был отвергнут Украиной. И ясно почему. Ведь тогда бы она имела шанс стать сильным, независимым государством. А кому нужна действительно независимая Украина? В своей книге «Великая шахматная доска» Збигнев Бжезинский, один из главных идеологов Запада, безапелляционно обозначил место Украины на мировой карте – ключевая клетка в игре против России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Как итог стране оказались не нужны те, кто выступал за правильную Украину, а не обслуживал чужие интересы. И одни были вынуждены уехать, как харьковский интеллектуал Кеворкян, а другие бултыхнулись в море новых реалий. Кто-то под давлением, а кто-то добровольно. Это вообще любимая тема многих интеллектуалов – заигрывать со злом. Вспомним, к примеру: Кнут Гамсун и Гитлер. Да и мне не забыть литературного критика, чью фамилию и произносить противно, который, увидев меня в Киеве в 2014-м, бросил: «А ты ещё жив, да? Надо исправить».

Даже те, кто держался в стороне от политики, всё равно пострадал. Только за то, что сохранял здравый смысл. Брошен в застенки великолепный сатирик Ян Таксюр. Тех же, кто имел смелость говорить открыто, ликвидировали в самом начале. Именно так поступили с Бузиной. Тогда, после убийства Олеся, стало ясно: Украина бесповоротно взяла курс на избавление от любой свободы высказывания, от свободы мышления даже.

Власть наполнилась пигмеями, которые любым способом хотели возвыситься не за счёт созидания, но за счёт противопоставления. Для этого они выбрали единственную возможную, проверенную прошлым веком логику возвышения над другими. Через что? Очевидно, через нацизм.

И тут смешны и нелепы аргументы украинской и западной стороны: мол, где вы видели в Верховной раде нацистские партии? Или как может быть так, что президент нацистской страны еврей? Так они пытаются доказать, будто на Украине нет нацизма. Эта логика нелепа. Ведь достаточно посмотреть хотя бы один допрос украинских военнопленных, чтобы увидеть: нацизм на Украине есть, и у него есть вполне конкретные лица. И напомню, что в верхушке той же нацистской Германии хватало евреев. А еврейский коллаборационизм — слышали о таком?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй Фашизм Украина Зеленский

Зло масштабно, но ему не бывает тесно в клетке с таким же злом – они прилепляются друг к другу. И вот уже в современности Джонатан Литтел отказывается от украинского издания своего романа «Благоволительницы», одного из лучших написанных в XXI веке, потому что к нему решили сделать предисловие, отрицающее причастность украинцев к убийству евреев. А как быть с белорусами в Хатыни, где невинных казнили именно украинские палачи?

Это не к тому, что украинцы плохие. Это к тому, как манипулируют сознанием. Зло не остаётся в прошлом – оно нарастает. Вот и в настоящем не найдены палачи, убивавшие людей 2 мая 2014 года в Одессе. Более того, из украинского сознания пытаются всячески изъять любую память о том позоре. Это и есть фашизм нового образца. И для его утверждения не нужны соответствующие партии в Верховной раде – он и без того успешно реализуется на местах. Потому что фашизм, как писал Альбер Камю, есть прежде всего презрение к другому, к инакомыслящему. И во многом он утверждается за счёт постоянной самой чудовищной и циничной лжи.

Тут мы, собственно, подошли к тому, с чем мы боремся на Украине. С сожжением людей 2 мая в Одессе, с уничтожением людей танками в Мариуполе 9 мая, с убийством Олеся Бузины из Украины начали изымать сознательное, интеллектуальное, уничтожать рацио, оставляя лишь дикое, первобытное, жестокое. Украину, используя киноаналогию, превратили в Чёрный Вигвам, где извращается любая правда и любой здравый смысл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дикая Украина

И важно помнить, что сегодня на Украине мы должны сражаться не с украинцами, не с инфраструктурой и даже не с коллективным Западом, а прежде всего с бесом нового фашизма, с демоном лжи. А победить их можно только правдой, которая вытаскивает на свет бесов и показывает их истинные обличья. Они уродливы и доверять им нельзя. «Сила в правде» — эти слова Данилы Багрова есть не просто красивые слова, но реальный механизм действия:

Да, наше оружие – правда. И тут важно помнить ницшеанское: «Борющийся с чудовищами сам может стать чудовищем, и вглядывающийся в бездну должен помнить, что бездна тоже вглядывается в него». Так что ни в коем разе нельзя уподобляться противнику. Ведь мало убить дракона – важно после этого не стать им самому.