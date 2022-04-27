Британская The Financial Times назвала «болезненным» начало процесса выхода британско-нидерландской нефтегазовой группы Shell из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2».

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«По словам эксперта, знакомого с ситуацией, компания ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Shell пытается компенсировать хотя бы часть из пяти миллиардов долларов, которые она теряет в результате закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы приобрести китайские (компании) Cnooc, CNPC и Sinopec, но для этого британцам придется сделать хорошую скидку», — цитирует британскую газету РИА Новости.

Не исключено, что к этому «кошмару» подведут вашингтонские сюзерены и Японию. При первичном обсуждении «адских санкций» с целью «разрушить Россию» наиболее русофобски настроенные деятели из правящей Либерально-демократической партии Японии требовали незамедлительно прекратить импорт в Японию сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина. Но их одернули неизмеримо более влиятельные в этой стране японские концерны. Участвующие своими капиталами в сахалинском проекте и извлекающие из него немалые прибыли гиганты японской экономики корпорации «Мицуи» и «Мицубиси» воспротивились затее политиков, указав, что единовременная потеря десятой доли всего потребляемого в Японии СПГ может серьезно сказаться на экономике страны.

Gazprom. ru Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2»

Спохватилось и японское правительство, заявив, что Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» из опасений, что ее место может занять другая страна. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на заседании кабинета министров, сообщала газета «Санкэй симбун». Министр обратил внимание на то, что Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.

«Выход (из проекта) не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — сказал министр, отметив, что отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет к росту цен на ресурсы и тем самым принесет пользу России.

Японское издание Nikkei Asia прямо указывает, что Токио опасается «газового альянса» России и КНР на Сахалине: «Правительство Японии боится нового сотрудничества между Россией и Китаем на территории Сахалина».

В СМИ отмечается, что Япония ежегодно получает примерно 60% от всего добываемого на Сахалине энергоресурса, и появление Китая в привычной экономической цепочке может лишить Японию важных поставок.

Не может не признавать реальность и стремящийся побольнее ущемить Россию и ее руководителей премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заявлял, что страна не будет выходить из проекта, так как это чрезвычайно важно для энергетической безопасности страны, способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам, писала японская газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун». Приводилось и предупреждение генерального директор крупной компании Tokyo Gas Такаси Утида о том, что выход из сахалинского проекта приведет к сбоям в поставках газа в Японию.

«Полностью заменить российский газ спотовыми поставками физически невозможно», — говорил предприниматель.

О значимости для Страны восходящего солнца продолжения участия в проекте «Сахалин-2» говорил в интервью изданию «ПолитЭксперт» заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, который считает, что данный проект «критически важен для Японии, потому что это самый близкий и надежный источник поставок СПГ».

«Японским компаниям проект обеспечивает высокую доходность, так как инвестиции в него давно окупились. Государственные фирмы только лишь получают солидные дивиденды от работы», — отметил специалист.

Gazprom.ru Завод СПГ «Сахалин-2»

Он полагает, что Токио не готов выйти из «Сахалина-2» даже на фоне антироссийской риторики и санкционного бойкота, который Москве объявили США и страны ЕС. В случае расторжения контрактов по обычным гражданам, коммерческим интересам компаний и энергетической безопасности страны в целом будет нанесен колоссальный удар. Государство не готово променять свои национальные интересы на геополитические амбиции США. Речь идет об очень больших рисках и суммах.

«Если Япония выйдет из «Сахалина-2», то потеряет огромный высокодоходный актив и дивиденды от будущей деятельности. Также Токио навсегда утратит возможность оказывать хоть какое-то влияние на проект, который будет приносить высокую доходность», — предупреждает эксперт по энергетике.

От себя заметим, что дальнейшие «санкции» японского правительства в адрес России, стремление Токио вместе с дядей Сэмом решительно ослабить ее с целью «разрушения» серьезно и надолго омрачат японо-российские отношения, посеют глубокое недоверие к японским властям. И поощрят к дальнейшему укреплению связей и сотрудничества с другими соседями России на Дальнем Востоке, которые, в отличие от японцев, строят с нашей страной отношения не конъюнктурные, а устремленные в будущее.