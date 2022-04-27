Североатлантический альянс фактически начал против России прокси-войну, поставляя вооружение киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, западное оружие на Украине станет законной целью Вооружённых сил России. При этом поставки вооружения, по мнению министра, являются ещё одним примером нечистоплотности США в вопросах международного права.

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Пользователи соцсетей в Италии в большинстве своём согласились с мнением Лаврова. Простые итальянцы опасаются также, что Вашингтон попытается вовлечь в войну с Москвой и европейские страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проблема в том, что США воюют с Россией не на своей территории! С ней борются в Европе. Для этого они заполонили Италию американскими базами и натовским оружием», — прокомментировал Паоло Т.

«Для НАТО ещё одна война не имеет значения, поскольку Байден даже не понимает разницы», — считает Лаура М.

«Сегодня на американской базе Рамштайн в Германии США собрали 40 стран, в том числе Украину, чтобы объявить о войне, целью которой является поражение России. НАТО находится в состоянии войны, НАТО воюет, и уже даже не скрывает этого! США заявили, что задействуют для этого свою национальную промышленность (вдумайтесь!), а Германия пришлет танки (которые нельзя назвать оборонительным оружием). НАТО начинает массированную и скоординированную атаку на Россию на территории Украины с целью, как заявил Остин, окончательно ослабить Россию. Мы уверены, что это началось из-за вторжения России на Украину, а не из-за чего-то большего?» — спрашивает Карло Р.

«Война, по-моему, уже началась, хотя пока мы воюем на украинской земле. Западные и российские ресурсы сталкиваются на этой территории. Вопрос лишь времени, когда другие участники ввяжутся непосредственно в бои. Нападения на российскую землю уже давно начались», — рассуждает Джанпьеро П.

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«Опосредованная война между НАТО и Россией идёт с 2014 года», — отметил Дамиано К.

«Не знаю, как вам, а мне становится всё страшнее и страшнее. И тот факт, что многие, слишком многие не понимают опасности ситуации, беспокоит меня больше всего», — поделился Джованни М.

«Спасибо НАТО и США за то, что подвергли нас серьёзной опасности», — иронично поблагодарила руководство альянса Эмануэла М.

«Он прав… и поставки огромного количества оружия — это точно не приглашение к диалогу и поиск дипломатического решения», — считает Джанлука Ш.

«США через НАТО шантажируют другие народы, которые из-за членства в этой организации могут быть втянуты в войну ради американского эгоизма и жадности. Поэтому НАТО больше не имеет смысла существовать и его роспуск необходим», — заключил Роберто А.

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