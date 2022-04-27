Событие, которого давно ждали и эксперты, и общество, свершилось — Россия начала отключать газ недружественным странам, отказавшимся платить за него рублями. По крайней мере об этом со ссылкой на иностранные СМИ пишут популярные телеграм-каналы.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«По данным польского новостного журнала Onet, Россия прекратила поставки газа в Польшу. Судя по всему, в настоящее время в польском министерстве климата заседает кризисная группа. По словам газеты, она проинформирует население в течение вечера», — написал телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Россия с 27 апреля прекращает поставки газа не только в Польшу, но и в Болгарию. Уведомительное письмо поступило от Газпрома болгарской компания «Булгаргаз». Принцип отключения простой — либо газ за рубли, либо без газа», — сообщил телеграм-канал Сolonelcassad.

Вероятно, что обе эти страны стали первыми, но не последними в списке государств, которых ждёт отключение от российского газа в случае отказа расплачиваться рублями. И если у Польши ещё есть страховка в виде реверса голубого топлива и обещаний США поставлять сжиженный природный газ (СПГ), то у Болгарии дела совсем плохи, считают популярные ТГ-каналы.

«Что тут сложного? Не далее как сегодня уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. А на нет и суда нет», — написал телеграм-канал «Елена Панина».

Gazprom.ru Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа»

В Газпроме пока никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. Однако если Россия действительно перекрыла вентиль слишком «болтливой и русофобской Польше», то за ней могут последовать и остальные «стойкие» члены ЕС, ранее громогласно отказавшиеся платить за поставки газа в национальной российской валюте, отмечает телеграм-канал Readovka.

«Польша хотела повоевать? Посмотрим, а) дотянет ли её экономика до войны; б) не придется ли ВС Польши подавлять восстание в родной стране», — сообщил телеграм-канал «Юрий Баранчик».

Тем временем польская сторона продолжает пытаться действовать в отношениях с Москвой с позиции силы и грозится судебными тяжбами за отказ поставлять газ без оплаты в рублях, отмечает телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне».

«Польская PGNiG считает остановку поставок газа Газпромом нарушением контракта и намерена предъявить претензии, заявили в компании», — сообщил автор поста.

Lowdown Офис компании PGNiG в городе Санок

Однако подобного рода угрозы в российском сегменте Telegram воспринимаются с нескрываемой иронией. Популярные ТГ-каналы откровенно высмеивают Польшу, считая, что своим поведением Варшава лишь демонстрирует собственное бессилие.

«Хорошо, что Европа начинает слезать с нефтегазовой иглы, наконец-то там зелёную экономику строить начнут», — едко отметил телеграм-канал «Орда».

«Болгарское правительство бодро рапортует, что ищет альтернативных поставщиков (видимо, имеют в виду братьев турок), запасов газа достаточно, поэтому экономить на потреблении нет необходимости. Отсюда вывод один – хорошо, когда у тебя в стране нет промышленности, как в Германии, а страна одна из беднейших в Европе, где люди вынуждены уезжать на заработки», — откровенно высмеивает позицию официальной Софии телеграм-канал «Константин Двинский Z».

«Газпром кайфует. Расходы снизились, доходы выросли на четверть, а газа тратится меньше. Украсть его не могут ни украинцы, ни европейцы — ПХГ в ЕС пусты, а закачать в них газ можно только по предоплате. Польша еще может ерепениться в связи с прекращением поставок газа от Газпрома — у неё есть свои газопроводы (реверс) и обещания США помочь с СПГ. А вот у Болгарии нет ничего стратегически важного. Есть аппендикс от «Турецкого потока» и внутренние европейские сети, в которых царствуют дилеры, а не поставщики газа, что означает высокую цену на газ, с наценкой и перебоями в поставках», — сообщил телеграм-канал «Политджойстик».

Gazprom.ru Глава Газпрома Алексей Миллер

По его мнению, Россия тестирует на Польше и Болгарии вариант прекращения поставок газа. И если ряд стран Евросоюза согласились на условия Москвы, то для острастки ещё неопределившихся политическая целесообразность диктует необходимость жестких показательных мер в отношении отдельных государств, откровенно игнорирующих требования российской стороны.

«Знаете, как это выглядит в реальности? США едят ЕС в целом, сильные страны ЕС едят слабые страны ЕС. А Газпром ими только закусывает», — подытожил «Политджойстик».