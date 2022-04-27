В московском районном суде в ближайшее время могут заслушать важный иск, который был подан к российской «дочке» иностранной компании — ООО «Шанель». В деле поднят вопрос о возможной дискриминации граждан России. Можно сказать, что товар от «Шанель» — это luxury-сегмент, роскошество, которое многим не по карману, но вопрос уже не в этом, а в недопустимости дискриминации в целом и необходимости пресекать подобное, пока оно не стало более массовым явлением. Подробности скандала — в материале ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

Напомним, европейские страны (и не только они) словно соревнуются в том, кто больше санкций введёт в отношении России. Среди тех запретов, что уже введены, например, запрет продажи предметов стоимостью более 300 евро «в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации».

Скандал разразился после того, как в одной из соцсетей покупательница товаров компании «Шанель» рассказала, что в Дубае у неё потребовали подтвердить (подписать документ), что она не будет ввозить их в Россию или использовать на её территории. Девушка возмутилась. Комментируя эту историю агентству ТАСС, компания сослалась на санкции.

Позднее СМИ сообщали и о других случаях отказа в продаже товаров свыше этой стоимости за рубежом гражданам России.

(сс) Jrmallpo RZIMTao Бутик Chanel

Дарья Антонова ИА REGNUM Бижутерия Chanel. Выставка в России

Что это, если не дискриминация? Дальше в список попадут дорогостоящие лекарства, не имеющие аналогов в РФ? Например, в случае орфанных (редких) заболеваний они, к сожалению, вполне могут быть отнесены по цене к предметам роскоши.

Вернёмся к истории с «Шанель».

Российская «дочка» и доходы в России

Ещё в марте компания заявила, что ограничивает свою деятельность в России. Подобные заявления сделали к настоящему времени многие компании, а некоторые, громко хлопнув дверью, потом уже потише протиснулись на рынок обратно, сделав вид, что никуда, собственно, и не уходили.

У компании «Шанель» в России работает отдельное юрлицо — ООО «Шанель», которое создано в январе 2002 года. Владеют им две французские компании — CHANEL и CHANEL PARFUMS BEAUTE. Возглавляет актив с 21 апреля 2022 года Ирина Водяхина (также есть пометка о первой записи в 2020 году), которая ранее была индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности — исследование конъюнктуры рынка.

(сс) Justine Picardie Коко Шанель - основательница модного дома Chanel

За 2021 год российский актив CHANEL указал выручку в размере более 18,44 млрд рублей против 12,08 млрд рублей в 2020 году, то есть прирост составил почти 53%. Чистая прибыль прошлого года была 1 731 991 000 рублей. При этом за 2020 год компания указывала убыток в 970 млн рублей.

Судебное дело

После скандала с расписками от покупателей группа юристов в интересах неопределённого круга лиц обратилась в Басманный суд Москвы с иском к ООО «Шанель». Дело попало к судье Графовой. Иск пока оставили без движения.

Известно, что юристы потребовали взыскать с ответчика 100 млн рублей и речь в деле идёт о дискриминационных действиях.

Судьба иска может решиться уже 12 мая 2022 года.

На мой взгляд, самое действенное воздействие на бизнес, решивший поиграть в политику, — это финансовый кнут. И он должен быть весомым, чтобы другим не повадно было.