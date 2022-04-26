Экс-президент США Дональд Трамп не собирается возвращаться в соцсеть Twitter, даже если Илон Маск разблокирует его аккаунт после приобретения платформы. Вместо этого политик намерен продвигать собственную соцсеть TRUTH Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я не собираюсь переходить в Twitter, я планирую остаться в TRUTH», — заявил Трамп в интервью Fox News и добавил: «Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он сможет улучшить платформу, и вообще он хороший человек, но я останусь в TRUTH».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я рад видеть некоторые реальные варианты в мире социальных сетей. Новый владелец Twitter — это долгожданное изменение. Возможно, консервативные мнения не будут подавляться. Свободный и открытый общественный форум — это оригинальная идея», — пишет ndpendent.

«Господин президент, вы должны вернуться, хотя бы для того, чтобы придать легитимность тому, что делает Илон. Илон делает это для нас, народа. В любом случае я поддерживаю президента Трампа», — указывает herewegoagain#4.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Президент Трамп подарил нам 4 года мира и процветания. С Джо не было и 4 минут мира и/или процветания. Большая разница», — указывает vladimirtrump.

«Трамп в конце концов вернется в Twitter, когда Маск сделает его «зоной свободы слова» и удалит всех ботов. Это будет на пользу Трампу и всем его сторонникам, включая меня. У меня никогда не было аккаунта, но я его открою, если Трамп вернется к публикации хотя бы изредка», — делится neal_harris.

«Я скучаю по колким твитам Трампа», — комментирует coldethyl.

«Будучи аутсайдером в сфере технологий, Трамп может привнести нестандартные идеи в социальные медиа, революционные и динамичные. Сейчас я думаю, что он только знакомится с технологической стороной социальных сетей и находит способы более эффективного общения», — размышляет wolfgan1.

«Я буду держаться подальше от таких сайтов. Кажется, у нас слишком много информации, как правдивой, так и ложной. Я никогда не думал, что существует такая вещь, как слишком много информации, но я ошибался», — жалуется pooty172.

«Я думаю, что истинная причина, по которой либералы так переживают из-за того, что Илон Маск получил контроль над Twitter, заключается в том, что, получив контроль, он сможет выставить на всеобщее обозрение алгоритмы, которые они использовали для цензуры, любую координацию между Twitter, Facebook и Google, и особенно то, что было сделано до выборов 2020 года», — подозревает Mowerman.

«Так или иначе американцы начнут получать доступ к правде, и это замечательно», — радуется retireddist1b.

«Отличный ход — согласен с Трампом на 100 процентов. Было бы глупо бежать назад. Это отличная история, но возвращаться тоже не стоит», — считает templars88.

Напомним, что соглашение о покупке компании Twitter американским предпринимателем Илоном Маском решил поддержать основатель и бывший генеральный директор социальной сети Джек Дорси.