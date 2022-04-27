За прошедшие месяцы Прибалтика увеличила закупки электричества у России, сообщает телеканал TV3.

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Уточняется, что в марте страны Прибалтики увеличили объем закупок вдвое по сравнению с январем. Таким образом объем увеличился до 600 тыс. мегаватт-часов, несмотря на введение прибалтийскими странами антироссийских санкций.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Многие из участников обсуждения выразили недоумение в связи с тем, что Россия продает электроэнергию враждебно настроенным по отношению к РФ странам Прибалтики.

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«Громко заявить об отказе от российского газа и удвоить закупки российского электричества. Прибалтийский рецепт энергонезависимости от «ахрессора» и поддержки Киева. Получи, Путин ©», — с сарказмом пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Идиоты, а могли сидеть не отсвечивать и платили бы как раньше», — отреагировал Григорий Я.

«Надеюсь, и ценник тоже вырос вдвое», — не без сарказма поинтересовался Artem T.

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«Цену поднять до европейского уровня. А если памятники не восстановят, то вообще отключить без объяснения причин», — призвал Асхат И.

«Вы что не понимаете? Это другое!» — иронизирует Фёдор.

«Отомстили так отомстили», — пошутила Maya L.

«Надо и электроэнергию продавать за рубли тоже», — добавил Vlad.

«Орать-то орут, но закупают всё. Смешно…» — написал Жека.

«Зря мы идем врагам навстречу, ох зря. Не оценят, а только еще больше ненавидеть будут», — пишет Александр А.

«Пополняют российскую казну, пока Америка не запретила…» — с сарказмом добавила Liana P.

«Ну и отключили бы, пока памятники не восстановят», — отреагировала Лариса М.

«Мы-то чего ждём? Они же говорили, что и от электричества без электронов свободы уже готовы отказаться. Надо и электричество отключить гордым прибалтийским тиграм…» — прокомментировал новость «Серый Э».

«Для кого тогда весь этот русофобский цирк? Ор ради ора», — пишет Veta Green.

«А если, например, продать Литве в три раза больше электричества, чем Латвии, а Эстонии вообще не продавать, то они там все передерутся», — с сарказмом отметил Игорь М.

«Вопрос в другом, зачем мы им её поставляем? Кто-нибудь во власти способен дать вменяемый ответ? Ах, контракты. Ну поставляйте минимальный объём, раз уж хотите и рыбку съесть и на забор залезть. Так нет же, ещё и хвастаются тем, что снабжают врагов в два раза больше», — задался вопросом Юрий Г.

«Если у нас избыток товара, почему бы и не продать, не дарим же. А денежка лишней не будет», — ответила Юрию Г. Татьяна К.

«Страны Прибалтики, покупая электроэнергию у России, тем самым поддерживают специальную операцию России на Украине», — с сарказмом подытожил Павел Р.

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