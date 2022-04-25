Навещая президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что Белый дом хочет видеть Россию «ослабленной до такой степени», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине. При этом американские дипломаты продолжили убеждать, что Россия якобы «проигрывает», а «Украина одерживает победы». Однако американские интернет-пользователи не прониклись доверием к заявлениям представителей администрации Белого дома. Свой скептицизм они выразили под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

«Такие люди, похоже, никогда не говорят правду. Я не верю, что Россия терпит поражение. Особенно когда мы финансируем войну. Посмотрите на фиаско в Афганистане и скажите мне, что эта администрация умеет делать что-то правильно», — пишет 2456darryl.

«На снимках Остин и Блинкен улыбаются, а Зеленский серьезен. Чему они улыбаются?» — недоумевает chas00.

«Люди улыбаются, когда думают, что им удастся солгать и в это поверят», — отвечает johnsoc.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином

«Не могу поверить ни единому слову, сказанному СМИ. Всё, что я слышу, это то, что мы даем миллиарды и миллиарды Зеленскому, но ни доллара на защиту нашей южной границы», — указывает Nonlibbysheep2.

«С этими двумя во главе мы ожидаем очередной афганской катастрофы», — подчеркивает whyeft.

«Я не верю НИЧЕМУ, сказанному (бывшим?) лоббистом оборонных подрядчиков Остином», — подчеркивает bidenwasteland.

«Кто-нибудь обратил внимание на то, что последняя многомиллиардная подачка федерального правительства этому коррумпированному лидеру была направлена на выплату пенсий политикам Украины», — спрашивает great_intuit1.

«Спросил ли Зеленский у Остина и Блинкена, стоит ли ему ожидать такой же помощи, которую США оказали Афганистану?» — задает риторический вопрос dakdog.

«Блинкен несколько раз сказал, что мы ослабили Россию, то есть мы позволили уничтожить Украину специально, чтобы ослабить Россию. При Трампе на Украине НИКОГДА не было бы убитых людей или разрушенной страны», — напоминает johnsoc.

«Они будут продолжать посылать достаточно оружия, чтобы украинцы продолжали бороться, но недостаточно, чтобы победить. В итоге Украина будет лежать в руинах, погибнут еще десятки тысяч мирных жителей», — предсказывает badteacher62.

«Блинкен и Остин съездили в Киев сфоткаться. Вот и всё», — уверен bluetoad.

Напомним, 25 апреля агентство Франс-Пресс опубликовало материал со ссылкой на американских чиновников, согласно которому госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Киев и объявили о выделении $700 млн в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.