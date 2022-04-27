Американский предприниматель Илон Маск приобретает социальную сеть Twitter, в которой ранее был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Предложив за сделку $44 млрд наличными, глава SpaceX пообещал предоставить пользователям полную свободу слова, написав: «Я надеюсь, что мои самые ярые критики останутся в Twitter, потому что именно это и означает свободу слова». Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствущим постом.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Свобода слова — это одно, Илон. Ненавистнические высказывания и вредная дезинформация — совсем другое», — пишет @joncoopertweets.

«Пусть люди сами выбирают. Вы не можете подвергать цензуре всех, кто думает не так, как вы», — отвечает @fcogomezgarcia.

«Я готов заплатить за использование twitter после вашей сделки», — указывает @Doblerin.

«Из всего, что вы могли бы сделать со своими деньгами, вы выбрали это. Ух ты», — удивляется @georgehahn.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Подождите, разве то, что вы богаты или миллиардер, устанавливает для вас некоторые моральные стандарты?» — задает риторический вопрос @thesurlyPA.

«Это называется социальной ответственностью», — отвечает @rybeLLLe.

«Это называется «мои деньги, и я делаю с ними, что хочу», — парирует @porkchop520.

«Один человек отвечает за крупнейшую коммуникационную платформу, объединяющую 7 миллиардов человек. Да, это свобода», — иронизирует @Femi_Sorry.

«Означает ли это, что все заблокированные аккаунты возобновят работу, включая Трампа?» — интересуется @zhang_heqing.

«Один человек не должен быть арбитром того, что означает или не означает свобода слова. Если вы верите в свободу слова, вам следует выступить против попытки Маска купить Twitter. Если он добьется успеха, это приведет к тому, что необычайная власть окажется в руках одного человека», — указывает @MatthewStadlen.

«Белый мужчина-миллиардер (с легионом фанатов, которые постоянно его защищают) рассуждает о свободе слова… смешно», — недоверчив @actingliketommy.

«Если вы считаете, что Twitter — это современная общественная городская площадь, то почему она должна принадлежать одному человеку, тем более самому богатому человеку на Земле. Это по своей сути авторитарно», — указывает @GoodPoliticGuy.

Напомним, что демократы осудили покупку и призвали обуздать руководителей таких крупных технологических компаний, как Twitter, Facebook, Google и Apple. По их мнению, медиагиганты забирают всё больше власти в свои руки.

Между тем республиканцы, ранее обвинявшие Twitter в предвзятом отношении к правым взглядам, обрадовались, что с приходом Маска соцсеть уменьшит контроль над свободой слова.

«Свобода слова возвращается», — написал в Twitter представитель Республиканской партии Джим Джордан.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может вернуться в социальную сеть Twitter перед выборами в Конгресс. При этом сам Трамп уверяет, что Twitter ему неинтересен и он намерен развивать свою собственную соцсеть Truth Social.