Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Минстрою оперативно подготовить все правовые документы для реализации поручения президента по снижению ставки до 9% в рамках льготной ипотечной программы. Снизить ставку с нынешних 12% до 9% Владимир Путин предложил накануне в ходе совещания по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредитов в экономике. (…) Считаю необходимым принимать дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной, чтобы стимулировать стройку, предлагаю стимулировать ставку (по льготной ипотечной программе с господдержкой — ИФ) с 12% до 9% годовых», — цитирует Интерфакс президента, также предложившего продлить действие льготной программы до конца 2022 года.

Как отметил глава государства, несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели. В ходе сегодняшнего заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций Михаил Мишустин напомнил, что программа со ставкой 12% была рассчитана до середины этого года. По его словам, снижение ипотечной ставки — одна из мер, входящих в план первоочередных действий правительства.

При этом максимальные суммы, предоставляемые по льготной программе, останутся неизменными, сообщает «Банки. ру» со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, записанные в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. По его словам, лимиты в 12 миллионов для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и лимит кредита в 6 миллионов для всех регионов сохранятся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

В свою очередь глава Минстроя России Ирек Файзуллин, как пишет Интерфакс, заявил журналистам, что необходимая нормативная документация, предусматривающая снижение ставки на новостройки и продление программы до конца этого года, будет разработана в самое ближайшее время.

Пресс-служба Минстроя РФ Ирек-Файзуллин

Накануне издание «Коммерсантъ» отмечало, что эксперты говорят о том, что после подорожания льготной ипотеки на новостройки до 12% годовых выдачи по ней резко упали, а средний чек достиг рекордного значения более 4 млн рублей. Со ссылкой на данные института развития «Дом. РФ» по состоянию на 21 апреля издание указывает, что российские банки резко снизили объемы принятых заявок и выдач кредитов по программе льготной ипотеки на новостройки под 12% годовых. В последние две недели апреля выдачи достигли 2,1−2,3 тыс. штук в неделю (или 15,85 млрд руб. за две недели).

До этого в течение 2022 года недельный объем выдач был в диапазоне 4,5−12,8 тыс. штук, а за первую неделю апреля составил 6,1 тыс. штук на 15,8 млрд руб. Снижение наблюдалось и у основных участников рынка: Сбербанка и ВТБ. С 7 по 21 апреля еженедельный объем выданных кредитов в этих банках впервые за долгое время упал ниже 1 тыс. штук: последний раз, по информации «Дом. РФ», ВТБ фиксировал недельный объем выдач менее 1 тыс. штук в середине февраля, в Сбербанке ниже этого уровня выдачи в 2022 году опустились впервые.

Между тем в Сбербанке изданию отметили, что на самом деле вполне логично то, что после изменения условий по льготной ипотеке наблюдалось небольшое снижение объема выдачи на фоне прежней высокой базы, то есть «в сравнении с сильно повышенным спросом чуть ранее».

«Сейчас мы снова видим увеличение количества новых заявок и рост объема выдачи на неделе с 18 по 24 апреля на 13,7% в количественном выражении и на 41,3% в суммарном выражении», — объяснили в Сбербанке.

На статистику выдач, как заметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко, могла повлиять «некоторая инерция в обработке ипотечных заявок»: так, например, одобренные заявки выходить на выдачи могут спустя неделю. Тем временем заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что «именно льготные кредиты — главный драйвер рынка».

Банк, по его словам, проводит по таким кредитам девять из десяти ипотечных сделок. Нынешние же ставки на рынке, по мнению Печатникова, «остаются для россиян достаточно высокими». Ранее, 22 апреля, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что ставка по льготной ипотеке должна быть ниже 10%, что позволит ипотечному рынку развиваться активнее в текущих условиях.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

В целом снижение ставки участники рынка оценивают, как позитивный шаг, но есть мнение, что такого снижения недостаточно. Как полагает главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, чтобы создать спрос, аналогичный уровню 2021 года, необходима ипотечная ставка «в диапазоне от 0 до 3%, возможно — 5%», хотя и такой уровень, по его словам, «уже выглядит высоким».

Спрос, как сказал Надоршин «Коммерсанту», подходил к концу уже тогда, когда льготная ипотека выдавалась под 7%. То есть банкам, полагает он, придется набирать его во избежание недостроя — многие объекты находятся «на зрелой стадии». Но Сергей Гордейко, судя по всему, не согласен с этим мнением. Со снижением ставки до 9%, по его словам, выдачи будут восстанавливаться и даже, по его оценке, могут вернуться к прежним значениям порядка 40 тыс. кредитов в месяц. По оценкам же, озвученным сегодня «РИА Недвижимость» генеральным директором «Дом. РФ» Виталием Мутко, в рамках госпрограммы под 9% годовых в период с мая по декабрь этого года может быть выдано порядка 206 тыс. кредитов на сумму в 1,4 трлн рублей.

Накануне маркетолог строительно-инвестиционной компании «Бэсткон» Сергей Ковалев, комментируя «РИА Недвижимость» инициативу президента, сказал, что снижение ставки на три процентных пункта (п. п.) — своевременная мера, которая приведет к росту продаж на рынке жилья: количество сделок в ближайшее время, по его мнению, может увеличиться на 25—30%. То есть падение, полагает он, «будет отыграно почти до докризисного уровня».

Как пишет «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) со ссылкой на оценку руководителя блока аналитики «ПроГород» (Группа ВЭБ. РФ) Максима Тутукова, со ставкой 9% ежемесячные платежи сократятся на 22% — почти на 27 тыс. руб. для ипотеки с максимальным лимитом. В то же время как пишет ресурс, есть мнение, что теперь может произойти и расширение специальных ипотечных программ от застройщиков, поскольку им будет проще субсидировать свои ставки. Также ряд экспертов считает, что такое снижение ставки положительно скажется на недорогих проектах.