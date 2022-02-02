На фоне усилий демократов в США устранить последствия многовекового расизма Гарвардский университет выделит $100 миллионов на репарации в сфере образования, чтобы компенсировать историю использования рабства в учебном заведении.

Джон Симпсон. Пленный раб (фрагмент). 1827

Президент Гарварда Лоуренс Бэкоу поделился с агенством Reuters ссылкой на 100-страничный доклад, посвященный наследию рабства. В докладе излагается история рабов, трудившихся на территории университета, а также предоставляются доказательства, что Гарвард получал выгоды от работорговли после того, как рабство было объявлено вне закона в Массачусетсе в 1783 году — через 147 лет после основания Гарварда. В отчете также приводится информация о том, что Гарвард не принимал афроамериканцев.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times. При этом многие выразили скептицизм насчет того, что выделенные миллионы действительно пойдут на помощь афроамериканскому сообществу.

Rob at Houghton Комната Китса в Гарварде

«Как насчет того, чтобы направить эти $100 млн на стипендии для афроамериканцев?» — спрашивает @Googleyme.

«Удивительно то, что большая часть этих денег, скорее всего, достанется белым организациям с преимущественно белым руководством», — пишет @_Jon_Silver_.

«Это просто способ для богатых белых либералов чувствовать себя хорошо, ничего не делая. Что самое удивительное, 36% принятых в этом году студентов приняли по наследству. Это все посредственные белые детки из трастовых фондов», — указывает @Sethr7131.

«Или лучше взять эти 100 миллионов и создать стипендии для блестящих студентов, предпочтительно непривилегированных, чтобы они могли посещать университет, в котором у них обычно нет шансов учиться… Не нужно спекулировать ошибками 300-летней давности», — считает @Katzy69.

«Я так рад, что Гарвард и другие университеты могут финансово эксплуатировать молодых людей (и непропорционально меньшинства) для финансирования «компенсации» их эксплуатации афроамериканцев», — комментирует @VictorKoran.

«Рабство есть сам хребет капитализма», — уверен @ThabangWaLona.

«100 миллионов долларов? Может быть, они могли бы помочь голодающим и бездомным», — предлагает @bkuff1.

«Мне это нравится. Либералы платят либералам за изучение истории расизма. Тем временем никаких решений и никакого прогресса. Как насчет того, чтобы влить 100 миллионов в бедные общины в районе Бостона?» — интересуется @alvindoRoyale.

«Говорят, не зря зеркало заднего вида в автомобиле меньше лобового стекла — оно позволяет лучше видеть вперед, чем назад. Глупо тратить больше денег на то, чтобы смотреть назад, чем вперед», — подчеркивает @o_darci.

«Только Гарвард выделит 100 миллионов долларов на «изучение» того, что они уже знают о расизме. Они действительно сделают все, чтобы не давать деньги напрямую афроамериканским студентам и выпускникам», — возмущается @jackieaboulafia.

«Священникам стоит сделать то же самое», — пишет @villageinfidel.

Напомним, на волне протестных акций против расовой дискриминации в США и ряде стран мира были снесены памятники историческим деятелям, которых протестующие сочли расистами либо защитниками расизма и рабства. В США были снесены памятники деятелям Конфедерации, мореплавателю Христофору Колумбу, а также первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предметах, обнаруженных в пьедестале снесенной как символ расизма конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли.