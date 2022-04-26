Население Украины объединено страхом перед нацистскими батальонами, а итогом политики Киева и Запада может стать лишь распад этой страны на несколько государств. Об этом 26 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Заявление Патрушева обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие участники обсуждения указали на то, что вполне возможно, что некоторые территории Украины могут в будущим отойти под контроль других государств, например Польши и Венгрии.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Не распад, а поглощение. Если распад, то нацистская вонь и военщина будет продолжаться», — написала JS Ladyinblack.

«Оставить от Украины одну Львовщину (Львовскую область — О. П.). Пускай долги за джавелины отдают 50 лет…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Даже не государств, а территорий. Не было там государств и не будет. А контроль над территориями — это уж как поделят», — отметила Екатерина.

«Запад (западную Украину — О. П.) Польше не отдавать!!! Всё венграм, они заслужили», — с сарказмом отметил A. B.

«Львов — Польше, а Польшу снова российской губернией», — в свою очередь написал не без сарказма Rem.

«Естественно. За долги на части разорвут её и всё», — отреагировала Olli.

«С какой стати Россия должна делить с кем-то Русь?..» — прокомментировал Nikolay Z.

«Раз уже такое высокопоставленное лицо так говорит, значит к этому все и идёт», — пишет один из участников обсуждения.

«Нам одна Украина нервы треплет, а тут несколько будет», — смеется один из комментирующих.

«Вся Украина должна быть очищена от нацизма, от западного влияния, если хоть пядь земли достанется Западу, это будет источник напряжённости, терроризма и радикальной античеловеческой идеологии», — считает Виктор.

«Только возвращение в объятия матушки-России! И по-другому никак! Мы не хотим, чтобы когда-либо в будущем наши дети столкнулись повторно с таким ужасом!!!» — добавила NatalуаА.

«Так и есть, Малороссия отойдет под контроль России, западная Украина — под Польшу, и Украина останется с несколькими городами. Цель демилитаризации и денацификации будет выполнена! Западная Украина вкусит в полном смысле европейскую цивилизацию вместе с реституцией… и т.д.» — отреагировал Андрей.

«Западенцев (жителей западной Украины — О. П.) поляки махом денацифицируют, стесняться не будут», — подытожил zA.