В воскресенье, 24 апреля, издание The Mail on Sunday опубликовали анонимные женоненавистнические заявления одного из консервативных членов парламента в адрес заместителя лидера Лейбористской партии Анджелы Рэйнер. Депутат утверждает, что Рэйнер пытается отвлечь его, «перекидывая одну ногу на другую».

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Спикер палаты общин Линдси Хойл пообещал поговорить с редактором издания, так как статья является «оскорбительной и женоненавистнической».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также прокомментировал ситуацию. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Насколько бы я ни расходился во мнениях с Анджелой Рэйнер практически по каждому политическому вопросу, я уважаю ее как парламентария и считаю возмутительным женоненавистничество, анонимно направленное на нее сегодня».

В интервью ВВС он сказал, что не может однозначно судить о наличии культурной проблемы женоненавистничества в парламенте, при этом статью в The Mail on Sunday он назвал «кучей сексистской и женоненавистнической чепухи». Премьер также пообещал «показать все ужасы земли» ответственному лицу, если оно когда-либо будет найдено.

Часть пользователей уверены, что слова Джонсона о привлечении «анонимного» консервативного депутата к ответственности пустые, потому что вероятность раскрытия его личности ничтожно мала.

«Он сказал, если источник будет идентифицирован. Я предчувствую, что это очень большое «если», которое перепрыгнуть будет невозможно», — прокомментировал @vijram92.

Цитата из видео заседания парламента Великобритании Анджела Рэйнер (вторая справа) в парламенте Великобритании

В комментариях предположили, что вся история выдумана только для того, чтобы отвлечь внимание от скандала с вечеринками на Даунинг-стрит и выставить Джонсона «благородным джентельменом».

«Говорится, что это дисциплинирует их, но этого не случится, потому что волшебным образом вся история анонимная. Полностью выдуманная. Это всё для отвлечения внимания. Сосредоточьте внимание на скандале с вечеринками и Сью Грей (госслужащая, проводившая расследование вечеринок — прим. Д. С.)», — написал @Bazouteast1.

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Ряд комментаторов не понимают, зачем спикер палаты общин будет встречаться с реактором издания. По их мнению, встреча будет бесполезной, так как «никакие карты не вскроются», а Рэйнер от этого легче не станет.

«Какая цель будет у этой встречи? The Mail on Sunday не делали это заявление, они едва про него написали. (Мы верим, что это «анонимные заявления от консервативного депутата»). Это не делает издание сексистским. И если намерения Хойла заключаются в получении личности источника, то он ничего не получит», — прокомментировал @alanlyons33.

«Он попросит имена депутатов, которые предположительно это сказали, и он предпримет какие-то действия против них. Если это не так, то это бесполезная встреча», — считает @_Weety_.

В комментариях отметили, что скандал с Анджелой Рэйнер слишком раздувают. Когда «желтая пресса» выкладывает анонимные фотографии с вечеринок Джонсона, никто в правительстве даже не планирует выяснять, кто их сливает.

«Я не осуждаю статью, но я хотел бы знать, почему за предположительно консервативным депутатом объявлена охота, а когда какой-то доносчик-госслужащий говорит что-то про Бориса, это не расследуется?» — поинтересовался @ramsfan1954.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Некоторые пользователи считают, что для решения проблемы с публикацией анонимных статей нужно просто изменить законодательство, запретить их или ввести ответственность для редакторов за неразглашение источника по требованию властей.

«Члены парламента, их помощники в политических партиях и госслужащие должны остановить культуру сливов и анонимных публикаций. Издания должны доказывать источник заявлений, когда это требуется, или же не публиковать подобные статьи», — написал @thewilsonp.

Некоторые комментаторы предположили, что заявление сделал сам Джонсон, он сделал его анонимно, потому что знает, что об этом никто не узнает.

«Честно говоря, скорее всего, Джонсон и слил это в The Mail», — прокомментировал @BondBo80 445 524.

Среди пользователей есть и те, кто считает, что Рэйнер и правда иногда присутствует на заседаниях парламента в «слишком откровенных» платьях.

«Я знаю, что меня за это раскритикуют, но вы когда-нибудь слышали, чтобы какую-либо другую женщину — члена парламента с какой-либо стороны критиковали по поводу чувства стиля?» — спросил @pickles_stephen.

«Я такого не видела, но оно и правда чуточку откровенное, честно говоря. Определенно, там же есть дресс-код? Как по мне, ей не хватает достоинства и грации», — прокомментировала @kathy_mcnab.