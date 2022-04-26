Киевский режим просит администрацию США об оказании ежемесячной чрезвычайной экономической помощи в размере не менее $2 млрд. Об этом со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко 25 апреля сообщает газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Харьков Z», «Денацификация UA», «Одесское общественное телевидение Z» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Интересно, а чем нацисты планируют рассчитываться по долгам, землями?!» — задался вопросом автор телеграм-канала «Денацификация UA».

«Почему так мало?» — с сарказмом поинтересовался «Харьков».

«В начале просили 7 млрд, потом 5, а теперь уже клянчат 2 млрд. Нищеброды», — отреагировал A. B.

«После нас хоть потоп», — отметил один из участников обсуждения.

«Деньги все, естественно, будут украдены олигархами», — смеется Алексей.

«Ничего так с семи до двух [миллиардов] спустились за неделю, а потом хоть дайте что-нибудь», — добавил Руслан.

«Так напечатают облигаций в гривнах и выплатят их американцам. Как Америка и делает», — пишет один из участников обсуждения.

«Землями?! А откуда у них земли-то? Просто Зеля (Зеленский. — М. Р.) хочет нахапать побольше перед неизбежным», — прокомментировала новость Наташа.

«Разве они просят в долг?.. Это безвозвратные расходы во имя «демократии»…» — с сарказмом добавил Zafar.

«Воюют за американские интересы, вот и требуют с них денег… Задача Украины — максимально ослабить Россию…» — пишет Вован.

«Так недавно ж 7 миллиардов просили? Аппетиты умерили?» — спросил один из участников обсуждения.

«Они и не собираются рассчитываться по долгам», — отметила Марина.

«Планируют рассчитываться»? И не собираются. К тому же Запад уже подсадил их на подачки. Теперь они с него не слезут», — считает Z Alexander Z.

«А США готовы новый штат принять?» — смеется Alex.

«Зеля (Зеленский. — М. Р.), рубли надо клянчить, а не эти фантики», — пошутил «Одинокий».

«Походу, Зеля (Зеленский. — М. Р.) продает Украину амерам (американцам. — М. Р.)», — отреагировал Александр М.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

«Они изначально просили 7. Дают из ЕС 5. Откуда взять еще 2? Правильно», — иронизирует TE.

«Просто наглый шантаж», — считает Руслан В.

«У него самого состояние почти миллиард $. Пусть пожертвует своей стране», — отметил Сергей.

«Со стороны Украины только и слышно: помогите, дайте, вы должны», — смеется один из участников обсуждения.

«Скоро американцы на свои митинги выйдут — хватит вывозить всё на Украину!» — добавил один из комментирующих.

«Пусть на счету у Зелибобы (Зеленского. — М. Р.) поищут», — призвала Лена.

«Сколько у Штатов денег, которые они могут себе позволить закинуть в черную дыру безвозвратно?» — задумалась Alyona.

«Пусть уже поставят на довольствие Украину! Англосаксы не привыкли вливать деньги в колонии, только выкачивать из них», — отметил Olegator.

«Самый высокооплачиваемый актёр-комик в мире. Голливуд не обеднеет, дайте Вовке [Зеленскому] грошей…» — иронизирует Oleg.

«Вечные попрошайки, самим-то не стыдно? Только потом долги-то возвращать нужно», — с сарказмом подытожила Ann.