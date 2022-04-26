Власти Великобритании отменили пошлины на товары, поставляемые с Украины. Об этом сообщается в заявлении, распространённом министерством внешней торговли страны.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Читайте также: Великобритания отменила пошлины на товары с Украины

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие из участников обсуждения указали на выгоду для Британии в связи с поставкой товаров с Украины. Иные выразили предположение о том, что жители Украины могут в будущем столкнуться с нехваткой продуктов питания, часть которых при этом будет вывозиться в Британию. Были и те, кто поинтересовался, каким образом Киев собирается поставлять Лондону произведенные на Украине товары.

«Британия отменяет пошлины на все товары с Украины, как и обещал Джонсон во время недавнего визита в Киев. Речь идёт о меде, ячмене, консервированных помидорах, мясе птицы и другой продукции, чтобы «обеспечить экономическую поддержку Украине в трудную минуту», сообщает британский департамент международной торговли. Бритиши проголодались, но всё обставляют так, как будто спасают Украину», — не без сарказма написал автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Как это по-британски: решать собственные проблемы, а выдавать за помощь», — пишет один из участников обсуждения.

«Всё круто делают бриташки. В преддверии продовольственного кризиса хотят из украинской колонии вывезти все по максимуму, что можно…» — добавила «Корочка Хлеба».

«Как бы то ни было, но про собственный профит (выгоду — О. П.) никогда не забудут», — отметил Илья.

«Последнее вывезут», — отреагировал «Не Я».

«А есть еще что поставлять?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Ах да, они помогут стране, которой грозит голод… Позволив ей экспортировать дешевую еду в Великобританию…» — с сарказмом пишет bk109.

Сельское хозяйство на Украине

«Да, очень сильно напоминает: «Матка! Яйко, сало»… И никаких налоговых пошлин. Воюйте, дорогие… [украинцы]», — добавила Klara.

«А что-то осталось лишнего?» — недоумевает Kay Yak.

«А как же они туда всё это везут, если у Украины больше нет портов, а ЖД доживает последние дни?» — задался вопросом Konstantin.

«Хороший обмен — помидоры на патроны. А… [украинцы] что… [есть] будут? Они думают, голодные злее воевать будут?» — с сарказмом поинтересовался Dima'&.

«Теперь всё окончательно распродадут!!!» — написала Татьяна Е.

«А есть что продавать? Если честно, это просто издевательство. Какой импорт и откуда?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Не, ну фермерам это реально поможет заработать, пусть даже это хитрый ход», — считает Alekto.

«Правильно, посевную про*рали, теперь и оставшееся продовольствие за границу гнать надо, что будет есть народ — это проблема самого народа», — подытожил Vae Victis.