Известие о том, что в результате взрывов 26 апреля в Приднестровье уничтожили вышки, ретранслировавшие радио РФ, обеспокоило соцсети. Люди опасаются, как бы второй фронт открывать не пришлось. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Это уже не просто теракт, это подготовка к настоящей войне», — опасается Константин.

«Походу, в Приднестровье второй фронт откроется скоро…» — беспокоится Игорь.

«Чудесное совпадение. Че там дальше? Северный Казахстан?» — спрашивает Анатолий.

«Нужен срочно сухопутный коридор через юг Украины до Приднестровья. Для его защиты от НАТО», — предлагает Владимир Богатырёв.

«Пора Приднестровье признавать…» — считает Андрей.

«Пора уже и Белоруссии ответить. Террористическое государство Украина должно быть уничтожено (власть и армия)», — поделился наблюдением Радмир.

«По ходу дела Румыния с Молдовой решили решить вопрос Приднестровья военным путём», — предполагает Лариса.

Pvt. Keion Jackson Румынские солдаты

«Где тонко — везде начинает рваться…» — опасается Всеволод Евтухов.

Многие комментаторы в ожидании подробностей ЧП сделали свои предположения относительно авторства подрывов.

«Два варианта. Либо Молдавия готовится забрать ПМР. Либо же хохлы хотят, чтобы мы перенаправили часть сил с Донбасса ближе к Приднестровью — на случай угрозы Приднестровью. Сама ПМР ничего сделать не может, ни защититься, ни угрожать кому-то», — пишет Евгений X.

«Укрорейх пытается открыть ещё один фронт, неглупо. Единственный минус для укров: это не они все планируют и думают, а НАТО, то есть пендостан! А так грамотный (к сожалению, ход), нашим надо активнее сносить их к …! Вместе со всей сворой политоты», — считает Игорь Кис.

«Не получилось со вторым фронтом на южном Кавказе, значит, тут будут пробовать. Жаль Молдован. Втемную ими играют снова», — отмечает Денис.

«Россию провоцируют, но русских в Приднестровье придётся защитить в любом случае», — считает Роман.

Mopmr.org Военнослужащие армии ПМР

«Это Украина вместе с Молдовой воду мутят. Хотят и здесь войну организовать», — считает Сергей.

«Только пакостить умеют!» — отмечает Александр Сидоров.

«Приднестровье в Молдавии — всё. Приднестровская народная, здравствуйте!» — замечает Владимир Хайкин.

«Для спасения Мариуполя ударить по Приднестровью», — советует ещё один украинский военный эксперт Бутусов. Он давно замечен в выбалтывании страшных военных тайн, поэтому я ничуть не удивлюсь, если Украина собирается действовать по описанному сценарию с целью взятия в заложники всех жителей Приднестровья. Что подтверждают вчерашние и сегодняшние события в республике», — поделилась Александра Дудченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в результате взрывов в населённом пункте Маяк Приднестровской Народной Республики выведены из строя антенны радиоцентра. Первый взрыв прогремел в 06:40, второй — через 25 минут. Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

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