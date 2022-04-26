Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заинтересовалась происхождением $850 млн, принадлежащих президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 25 апреля сообщает ИА Красная Весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 млн долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?» — говорится в сообщении партии.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Некоторые участники обсуждения обратили внимание на то, что наконец-то Запад, в отличие от граждан Украины, начал задумываться о происхождении денег, принадлежащих украинскому президенту. Иные стали делиться своими мыслями, отвечая на вопрос, откуда у Зеленского $850 млн.

«Ну так он же актёр… подработки, корпоративы», — иронизирует Vi.

«Это только официально», — добавил Егорка Б.

«Решили пополнить бюджет за счёт честно украденных… [Зеленским] бабок (денег — М. Р.)?» — недоумевает Евгений М.

«Голландцы берега попутали?! Самый демократичный президент мира, его страна уже 8 лет сдерживает орды варваров, чтобы не затоптали ваши тюльпаны, а вас интересует, откуда у него чуть больше денег, чем он официально зарабатывает? Совести у вас нет, европейцы называются», — иронизирует V.

«Кому война, кому — мать родна!» — добавила Svetlana.

«Заработал непосильным трудом», — пошутил Angel.

«Ну как-как? [Украинский олигарх Игорь] Коломойский ему отстегивал по 20 млн в год, заокеанские друзья тоже подкидывают нехило. Или думаете, он по своей воле эту пургу несет? Да за такие деньги чего бы не рискнуть», — отметил freesmart.

«Он же артист, вся его жизнь — продажа себя любимого…» — отреагировал Александр А.

«Вполне могли… [американцы] на счет кинуть. Покупка лояльности. Не ему же за Украину умирать», — написал Kalinov Most.

«Так сейчас непрерывно на подработках — то в ООН выступит, то в парламенте…» — пишет Ola M.

President.gov.ua Владимир Зеленский на сессии Генеральной ассамблеи ООН

«Экономил на европейских подарках, продал кое-что, вот и накопил», — с сарказмом отметил «Апертура».

«Очень правильный вопрос. Будучи очень успешным комиком и продюсером, он не был миллиардером, и даже сотни миллионов у него не было», — добавил Денис Андреевич.

«Он клоун, нынче клоунам платят больше, чем инженерам», — написал «Сантомас».

«Уж не намекают ли они таким образом на мздоимство? Или, упаси Господь, язык не поворачивается, казнокрадство???» — с сарказмом задался вопросом 29 706.

«Только у украинцев не хватает ума задавать такие вопросы своей власти…» — отметила Ника.

«И вправду, интересные вопросы, если вспомнить, что ему принадлежит «95 квартал», который запустили ещё в 2005 году. Плюс ещё куча других проектов. И вправду, откуда деньги?» — задумался Дмитрий.

«Ну наконец-то появляются вопросы…» — пишет Касьян.

«Они реально в своей Европе ничего не понимают? Или прикидываются?» — подытожила Barbara V.

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