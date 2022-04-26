С XIV столетия ведет свою историю Корельский монастырь в честь святого Николая Чудотворца, устроенный преподобным Евфимием, где Северная Двина впадает в Белое море. Обитель обрела мощи святых Антония и Феликса, у которых совершались немалые чудеса. Благоговейные отроки считаются небесными покровителями центра российского атомного судостроения — Северодвинска, но в их усыпальнице — Николо-Корельской обители — в богоборческие времена монашеская жизнь была прекращена. Сегодня прозвучали голоса Церкви и общественности, призывающие к возрождению древней обители. С этой целью для сбора пожертвований в апреле 2022 года зарегистрирован благотворительный фонд. О том, как будет восстанавливаться монастырь, ИА REGNUM рассказал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Митрополит Архангельский Корнилий (Синяев)

Владимир Станулевич: Владыка, что значит Николо-Корельский монастырь для Русского Севера и России?

Митрополит Корнилий: Для Русского Севера все святые обители были и остаются форпостом православной веры и миссии. История Архангельской епархии свидетельствует о большом числе основанных монастырей, часть из которых сохранилась до наших дней, разделив общую судьбу храмов в годину лютых гонений за веру Христову. Николо-Корельский монастырь смог сохранить часть построек. Другие монастыри либо полностью утрачены, либо пребывают в руинированном состоянии. Восстановление святых обителей в Архангельской епархии началось в 90-е годы прошлого столетия и, к сожалению, еще не завершилось.

Вспомним, что для Поморской земли Корельский монастырь имел значение центра духовной жизни, образования и просвещения, благотворительной и миссионерской деятельности. Кроме того, в силу своего месторасположения, он обеспечивал установление торговых и дипломатических связей Отечества с сопредельными державами. Необходимо сказать, что до сего дня не утрачена потребность северян в такой обширной монастырской деятельности. Зачастую путь к обретению людьми веры Христовой лежит через посещение наших обителей и приобщение к традициям монастырской укладности. Возрождение монашеского подвига, непрестанной молитвы и богослужебной традиции наряду с необходимостью мудрого духовного окормления насельников и паломников в некогда величайшей Николо-Корельской обители — вот главные задачи, которые стоят перед нами. Они настолько связаны с задачами строительства и реставрации монастырских комплексов, что их можно сравнить со значением сердца для всего организма.

Николо-Корельский монастырь на голландской карте XVII века

Владимир Станулевич: Расскажите о небесных покровителях обители и Северодвинска — братьях Антонии и Феликсе Корельских.

Митрополит Корнилий: Праведные Антоний и Феликс Корельские — святые XV столетия. Они были сыновьями богатых родителей, имевших немалые владения на Севере. Известно, что еще при жизни благочестивые братья благотворили монашеским обителям. Так, юный Феликс распорядился своим наследством в пользу Михаило-Архангельского монастыря и передал во владение иноков земли с тонями на берегу Белого моря.

В 1418 году во время одного из плаваний по торговым делам отроки утонули в устье Двины. На двенадцатый день волны вынесли их тела на берег неподалеку от недавно основанного преподобным Евфимием Николаевского монастыря. Антония и Феликса похоронили в обители. Усопшим было 12 и 14 лет от роду.

Безутешная мать братьев — новгородская боярыня Марфа — просила молиться в монастыре о своих погибших сыновьях. На их могиле она построила деревянную часовню, в которой для поминовения разместили портреты почивших. Всю оставшуюся жизнь Марфа благотворила обители, помогала восстанавливать ее после пожаров и набегов норвежцев. Боярыня пожертвовала Николо-Корельскому монастырю вотчины, сенокосные луга, тони и солеварни.

А тем временем у гробниц Антония и Феликса стали совершаться чудеса. Уже в XVII веке они почитались как новые чудотворцы, над их могилой был построен храм в честь Сретения Господня. Спустя еще сто лет составили службу святым братьям, их память отмечалась 18 апреля (1 мая по новому стилю).

В наше время почитание угодников Божиих возобновилось лишь в 1998 году, когда у стен Никольского собора, единственного сохранившегося строения бывшего Корельского монастыря, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон (Степанов) отслужил молебен святым Антонию и Феликсу. С этого дня благочестивые братья стали считаться небесными покровителями Северодвинска, их имена начали поминать за богослужениями в городских храмах, а иконописец Сергей Кудрявцев написал икону чудотворцев. На ней изображены святые отроки, которые плывут по морю на парусном судне, и преподобный Евфимий, стоящий на берегу Белого моря возле основанного им монастыря.

Святые Евфимий, Антоний и Феликс Корельские. Икона XX века

Владимир Станулевич: Что выявили георадарные исследования фонда «Император», проведенные с помощью Архангельского ЦБК и Владимира Крупчака на месте захоронения святых?

Митрополит Корнилий: Да, действительно, в 2012 году на территории ПО «Севмаш» близ Никольского собора в результате георадарных исследований ученые, приглашенные фондом сохранения исторического наследия «Император», обнаружили фундамент церкви, под которой ранее находилось захоронение святых отроков. Об этом заявил старший научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук Павел Морозов.

По инициативе фонда «Император» и благословению епархиального руководства ученый провел георадарные исследования на территории завода. По словам Морозова, захоронение он обнаружил на месте снесенной в советский период церкви, где, по архивным данным, и пребывали мощи святых. Предварительные результаты показали, что на глубине 4,5 метра находится объект, напоминающий захоронение. Предположительно, это может быть могилой с мощами святых Антония и Феликса.

Над святым захоронением находилась заводская парковка автотранспорта. Вскоре место предполагаемой могилы огородили забором, рядом установили поклонный крест. С этого времени настоятель Никольского собора священник Александр Шестаков стал совершать молебны на месте погребения небесных покровителей Северодвинска.

Сейчас обсуждается возможность археологического изучения места захоронения преподобных Антония и Феликса Корельских.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Поклонный крест на «Севмаше» на месте обнаруженной георадаром снесенной часовни, где хранились мощи святых Антония и Феликса Корельских

Владимир Станулевич: В каком состоянии и в чьем пользовании находится Николо-Корельский монастырь сегодня?

Митрополит Корнилий: Никольский собор из комплекса бывшего Николо-Корельского монастыря находится на территории оборонного судостроительного завода «Севмаш». Сегодня это действующий храм, который получил статус заводской церкви, в ней регулярно совершаются богослужения. Для работников предприятия в монастыре совершаются таинства крещения и венчания.

Остальные постройки обители — Успенская церковь и колокольня — требуют серьезных восстановительных работ.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Ход георадарных исследований в 2012 году

Владимир Станулевич: Что делалось ранее Севмашпредприятием, Церковью, мэрией Северодвинска и общественностью, чтобы восстановить обитель?

Митрополит Корнилий: Перспективы возрождения Николо-Корельской обители обсуждались давно. В 2015 году с визитом на «Севмаше» побывал вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк. Представитель власти провел в Северодвинске совещание, на котором обсуждалась доступность Никольского собора для жителей города. Политик заверил в поддержке со стороны Федерального Собрания в решении этого вопроса.

Как вы видите, возрождение основанного на рубеже XIV–XV веков Николо-Корельского монастыря уже много лет обсуждается на довольно высоком уровне. В 2018 году сохранившийся и нуждающийся в реставрации Никольский собор на «Севмаше» посетил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, который отметил важность возрождения исторического духовного наследия. Восстановление Никольского собора он назвал вопросом не только веры, но и чести.

В книге Екклесиаста есть замечательные слова: «Есть время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Екл. 3,5). Очевидно, что сейчас в нашей стране продолжается время созидательных трудов для возвращения к подлинной духовной культуре, сформированной тысячелетней христианской историей России. Дай Бог нам не упустить эту возможность.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Заместитель директора Института археологии РАН А. Энговатова осматривает Никольский собор монастыря

Владимир Станулевич: Как по инициативе президента РАН Сергеева создается благотворительный Фонд для реставрации монастыря?

Митрополит Корнилий: В ноябре сего года состоялось совещание по вопросам возрождения Николо-Корельской обители в Северодвинске.

Встреча прошла под руководством президента Российской академии наук Александра Сергеева. Президент РАН выразил поддержку Архангельской епархии и Севмашпредприятию в организации процессов восстановления комплекса зданий монастыря.

Значение монастыря в истории Русского Севера подчеркнул в своём выступлении вице-президент РАН, директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, а также члены президиума академии. Единодушны были ведущие российские ученые во мнении, что возрождение обители является важной задачей, объединяющей власть, промышленность, Церковь и широкую общественность, определением вектора развития и сохранения уникальной истории и самобытных традиций Поморья.

Все мы были единодушны в том, что «Севмаш», центр атомного судостроения России, сумел сохранить уникальный памятник северного зодчества ансамбль Николо-Корельского монастыря, и выразили благодарность руководству и рабочим предприятия в лице его генерального директора Михаила Будниченко.

Мы наметили последовательные совместные действия, необходимые для начала восстановительных работ. Так, руководство предприятия предложило варианты организации доступа на территорию бывшего монастыря для прихожан и паломников. Архангельская епархия поддержала предложение создать благотворительный фонд возрождения Николо-Корельского монастыря, средства которого по совместному решению сторон должны быть направлены для подготовки проектов исследования и реставрации памятника федерального значения. Вместе с Архангельской епархией организаторами этого фонда стали администрация Архангельской области, «Севмаш» и Российская академия наук, фонд объединит наши усилия на ниве возрождения северодвинской святыни. Сейчас трудно назвать необходимую для реставрации сумму, потому что сметы только разрабатываются в настоящее время.

Возрождение старинной северной обители всецело поддерживает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Напомню, предстоятель Русской Церкви посетил Николо-Корельский монастырь в 2009 году, совершив всенощное бдение в Никольском соборе.

По слову предстоятеля, возрождение предполагает оживление того, что некогда было потеряно: «Что же было в нашем народе такое, что нам необходимо возрождать? От материального фактора мы должны перейти к фактору духовному. Нам нужно возрождать силу нашего духа. Нам нужно возрождать нравственное начало — сильное, крепкое. Нам нужно возрождать наше национальное самосознание, духовную мощь нашего народа. А все то, что определяет подлинное возрождение, действительно связано с духовной жизнью человека».

От себя же добавлю, что монастырский комплекс на территории «Северного машиностроительного предприятия» станет благословением корабелам Северодвинска, освящающим труды на благо нашего Отечества, а также всем жителям Севера.