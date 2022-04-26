Нидерландская партия «Форум за демократию» (FVD) выразила озабоченность по поводу происхождения состояния президента Украины Владимира Зеленского, оцениваемого в $850 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В аккаунте партии в Twitter утверждается, что, по разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов: «Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом».

FVD задаётся вопросом, откуда взялись эти деньги и на что они идут.

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«Правильно, начинает мир понимать, что никакой Зеленский не герой, а простой шарлатан», — характеризует ситуацию группа в телеграм-канале, посвящённая спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Украинцы думают, что сражаются за Родину, а по факту — за «печеньки Госдепа» и за процветание Зеленского», — прокомментировал Владимир.

«Накопил», — иронизирует Роман А.

«Начали что-то подозревать», — предположила Анна И. «Прозревать стали, что ли…» — согласна Ольга И.

«Интересно, сколько Зеленский сам пожертвовал ВСУ», — задаётся вопросом Lukas.

«Ну вот. Зеленский накопил денег. Теперь может жить спокойно в Америке или в Англии», — комментирует ЮА.

«Он продал американцам страну», — считает пользователь с ником «Незнайка».

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Украинские клоуны косят деньги круче голливудских», — шутит Игорь.

«Ну так он сейчас все деньги из Америки перекачивает в свои карманы», — считает Нина.

«Ну чего, нормально! Зеленский оценил, что за миллиард можно и страну угробить», — отметил Олег.

«Сейчас Зеленский придумает душераздирающую историю, и мир снова всплакнёт и назовёт его мировым героем», — иронизирует Антон.

Vi считает, что Зеленский своё богатство «наклоунадил».

«Не приставайте к нему. Он за эти деньги Родину продал…» — подытожил обсуждение пользователь «Джуманджи».

Добавим, официально задекларированная зарплата Зеленского на посту президента Украины за 2020 год составила 12 тысяч долларов. В целом же семья президента Украины задекларировала в 2020 году 817 тысяч долларов.