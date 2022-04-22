В объявленной Западом санкционной войне первая серьезная победа оказалась на стороне России. Вкус этого триумфа вдвойне сладок ещё и потому, что успеха удалось добиться, даже не принимая ответных санкций. Речь идет об оплате газа за рубли. Сперва надменно, а затем все более нерешительно Евросоюз отказывался принимать ультиматум России. Однако в итоге «прогнулся» и согласился практически на все условия Москвы в части оплаты голубого топлива, отмечают популярные телеграм-каналы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Тема не осталось незамеченной и на самом высоком уровне — заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале едко прокомментировал решение Европейской комиссии, которая заявила, что страны ЕС могут исполнять требования Москвы и платить за газ рублями. Пост политика был выдержан в уважительных тонах, однако свой текст зампред Совбеза сопроводил смайликами в виде смеющегося лица и клоуна, выражая тем самым отношение к европейскому истеблишменту.

«Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России всё-таки может применяться европейским бизнесом. Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнёров (после этих слов политик добавил два смайла – прим. ИА REGNUM). Особенно с учётом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну, а если серьёзно, то и недели не протянут», — написал Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

Не менее иронично на газовую капитуляцию Евросоюза отреагировали и другие телеграм-каналы. Оно и понятно – стоит только вспомнить, насколько высокомерно бюрократы из Брюсселя пытались общаться с Москвой в начале развязанной ими санкционной войны, насколько самоуверенными они были, заявляя, что экономика России не продержится и двух недель после введенных ограничений. Увы, реальность оказалась такова, что это ЕС приходится ограничивать своё население даже в таких базовых потребностях, как коммунальные услуги. Подборку таких нововведений лаконично приводит телеграм-канал «КРИСТАЛЛ РОСТА».

«Европейские новости антироссийских санкций. ЕС: граждан призвали отключать отопление, пересесть на велосипед или уменьшать скорость автомобиля, а также перейти на удаленную работу, Британия: жителям предложили реже принимать душ, использовать электрические одеяла вместо отопления жилища. Германия: людям посоветовали реже мыться, чтобы не зависеть от российского газа, а также не использовать мыло, чтобы накапливать бактерии, устраняющие грязь на теле. Франция: предложили ввести талоны на еду, снизить температуру в батареях домов, экономить на кондиционерах и освещении. Италия: вводит ограничения на температуру: зимой она должна быть не выше 19°C, а летом — не ниже 25°C при использовании кондиционера. Литва: предложили гражданам кипятить меньше воды, понижать температуру в жилище до 16°C при использовании отопления, тише слушать музыку. Эстония: посоветовали жителям стирать белье ночью и утеплять дома», — написал автор поста.

И это только часть списка стран, ограничения которых приводит ТГ-канал. Неудивительно, что, столкнувшись с последствием собственных санкций, Запад быстро забыл о былом высокомерии и начал выстраивать отношения с Россией, но уже на её условиях.

«Смешные они там, в Брюсселях. Еврокомиссия разрешила оплату российского газа в рублях. Добавив: по определенной схеме, в смысле только в Газпромбанк. Как бы рубль-то не укрепился до 65 за доллар», — написал телеграм-канал «Политджойстик».

Gazprom.ru Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа»

И хотя доллар еще не опустился до 65 рублей, обозначенная автором этого поста тенденция имеет место быть. Так, по состоянию на утро 26 апреля Центробанк России установил курс американской валюты на отметке в 73,36 рубля, а евро – 77,47 рублей.

«8 апреля Еврокомиссия запретила своим покупать газ за рубли, потому что это будет обходом санкций. 22 апреля Еврокомиссия разрешила своим покупать газ за рубли», — язвительно прокомментировал решение Еврокомиссии телеграм-канал «Орда».

О том, что Евросоюз проиграл «газовую войну» с Россией, сообщает и телеграм-канал «Юрий Баранчик». По его мнению, ЕС согласился практически на все условия, которые выдвинула Москва, расписавшись в собственном бессилии. Отличие от того варианта оплаты газа, который содержится в указе президента России, состоит в одном. Согласно документу, контракт считается исполненным, когда рубли за газ попадут на счет Газпрома в Газпромбанке после конвертации валюты на Мосбирже по текущему курсу, а согласно рекомендациям ЕС, контракт будет считаться исполненным после зачисления валюты на счет Газпромбанка.

«Понятно, что, не имея возможности сломать предложенную Владимиром Путиным схему оплаты за газ, которая по любому будет использована в том или ином виде европейскими контрагентами, ЕК постаралась внести свою ложку дегтя в бочку с медом. Но по большому счету эта словесная эквилибристика никого обмануть не может — европейские компании получили зеленый свет на внесение валюты на счета К в российские банки. Нас эта схема вполне устраивает. Россию не удалось выдавить с европейского газового рынка», — написал «Юрий Баранчик».

kremlin.ru Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер

На основании решения Еврокомиссии автор поста делает серию выводов. Первый из них заключается в том, что экономическая блокада России по одному из важнейших для страны направлений торгово-экономической деятельности невозможна. Второй вывод: благодаря продаже газа в российской валюте Москва сможет дополнительно печатать рубли и направлять их на внутренние инвестиции. В-третьих: рубль получит существенное укрепление своего курса, что отразится на доходах простых граждан.