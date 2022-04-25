Заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что скульптуры двух рабочих на монументе Дружбы народов России и Украины, установленном в Крещатом парке в 1982 году, будут демонтированы в течение недели, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снос

«А заодно и все советские постройки снести, чего уж, включая всю Банковскую, все АЭС, ГЭС и жилые постройки, возведённые после 1917 года», — призывает Анна Т.

Многие пользователи были возмущены таким намерением киевских властей. Граждане считают, что Кличко поступает бесчеловечно и борется с историей своей же собственной страны.

«Вот ведь дебилы! Это с кем борьба? Со своей собственной историей? Ну тогда верните России все наши территории, раз вы такие упоротые!» — пишет Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что бандеровцы не изменяют себе — во время активных боевых действий продолжают заниматься любимым делом — сносить памятники.

«Вот уж действительно других-то проблем нет. Только с памятниками воевать и остаётся», — написала Юлия П.

«У них города обстреливают, а они памятники сносят. Других же проблем нет в стране. Воевать умеют только с историей, по-другому никак», — указывает Юлия В.

Часть людей полагает, что Кличко не только дискредитировал себя в качестве интеллектуала, но и расписался в своей несостоятельности как градоначальник, уничтожающий город, который должен был бы оберегать.

«Вот Кличко, зачем человек пошёл в политику? Голову давно отбили. Я не понимаю, как спортсмены, не имея опыта, образования, знаний, идут в политику, особенно украинскую. Один отбитый, другой клоун. Вот и страна вся в крови утопает», — отметил Сергей Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Ряд пользователей указывает на то, что при бандеровской власти Украину рано или поздно встретил бы печальный конец, поэтому спасать от фашистов следует всю территорию этой страны.

«Сносят всё подряд, а потом говорят, что это Россия всё разрушила. Вот она — хунта Украины в чистом свете. Только разрушать способны. За столько лет ничего толком так и не сумели построить», — подметил Давид Е.

«А что вы хотели? Что они будут беречь памятники, имеющие отношение к России? Бандеровцы не для добрососедства власть на Украине захватили», — подметил Владимир Х.

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре Россия придёт в Киев, чтобы восстановить дружбу народов, а также памятники, воздвигнутые священному союзу двух братских народов России и Украины.

«Столько этим бандеровцам успеть нужно демонтировать за то короткое время, пока их самих не демонтировали. Не успевают, из графика выбиваются», — считает Иесун Н.

«Россия придёт и этот памятник восстановит. Дружбы с бандеровцами точно не будет, это понятно. А вот между русским и украинским народами будет вечное братство. Никакие подонки этому не помешают», — убеждён Михаил Х.

Напомним, 25 апреля мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о том, что скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины, установленного в Крещатом парке в 1982 году, будут демонтированы в течение недели.