Заявление министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамата Жаманкулова о том, что киргизское государственное учреждение «Киргизлента» запретило показ трёх российских фильмов о событиях в Донбассе, исходя из позиции нейтралитета данного государства по отношению к событиям на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Казахстан, Узбекистан, Киргизия и так далее — обманщики. Они не поддержали нас — тех, кто их поддерживал и кормил все эти годы», — пишет Просто О.

Многие пользователи крайне негативно отнеслись к такому решению киргизских властей.

«Одно дело придерживаться нейтральной стороны, а тут попахивает отторжением реальности», — подозревает Александра Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Киргизии сознательно скрывает от своих граждан правду о событиях на Украине.

«Говорите прямо: это потому, что власть этой страны не хочет знать правды и демонстрировать жителям правду. Скрывают информацию. Вы только лишний раз доказываете, что Россия права», — указывает Ксения Ч.

«Когда запрещают фильм к просмотру, то у большинства возникает сильное желание его посмотреть. Запретный плод сладок, как известно», — считает Ирина Ш.

Часть людей полагает, что такой недружественный жест должен лечь в основу дальнейших взаимоотношений между Россией и Киргизией.

«Хорошо, это их право. Вот только, когда там начнётся очередной государственный переворот, Россия тоже предпочтёт сохранить «нейтралитет», — пишет Romualdas R.

«Вполне ожидаемо. При случае все бывшие республики Советского Союза нас подставят, хоть и кормятся благодаря России. Ну, может, только Белоруссия останется нам верной подругой, но там Лукашенко — вроде как норм, да и у того дерьмо бродило не так давно. Нам не надо ни на кого надеяться. Сами с Божьей помощью прорвёмся», — уверена Татьяна Т.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

«Что ещё нужно, чтобы понять — друзья России только армия и флот. И вежливые люди. А киргизы пусть будут здоровы, лишь бы пальцы не свело, фигу в кармане долго не удержишь», — написала Надежда К.

Ряд пользователей указывает на то, что нейтральный статус Киргизии по отношению к тем зверствам, какие устраивали бандеровцы в Донбассе, может стать причиной нейтрального отношения России к зверствам каких-нибудь исламистов в республике.

«Лицемеры! Когда петух жареный клюнет, все за помощью к нам побегут», — подметил Дмитрий К.

«А случись чего, так сразу же к нам за помощью побегут, сразу у России заступничества искать!» — написал Станислав З.

Нашлись и те, кто отмечают, что, вероятно, настал момент, чтобы пересмотреть потребность Российской Федерации в трудовых мигрантах из Киргизии.

«А сколько киргизов, интересно, в России сейчас трудится на заработках? Не пора ли им вернуться в свою прекрасную нейтральную страну?!» — задаётся вопросом Ameli K.

«Наверно, имеет смысл запретить «нейтральное» пребывание «небратьев» на территории России. А то как деньги зарабатывать — Россия давай, а как встать на сторону России — это ни-ни», — подметил Onur P.

Напомним, 25 апреля министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамат Жаманкулов написал на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что киргизское государственное учреждение «Киргизлента» запретило показ трёх российских фильмов о событиях в Донбассе, исходя из позиции нейтралитета данного государства по отношению к событиям на Украине.