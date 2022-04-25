Устойчивое стремление России полностью достичь изначально заявленных целей специальной военной операции на Украине уже вызвало ряд структурных изменений в глобальных и региональных подходах к вопросам международной безопасности, включая её экономические и дипломатические аспекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Наиболее могущественный, пусть не прямой сторонник России в нынешнем глобальном конфликте, но доброжелательный наблюдатель, Китай, внимательно изучает развитие ситуации вокруг Украины и делает выводы для своей собственной региональной политики.

Решение тайваньского вопроса определит победителя в активно идущем переустройстве мирового порядка. Установление контроля над небольшим островом (группой островов) может позволить КНР как минимум на десятилетия занять место мирового лидера, вытеснив с пьедестала США, и более активно заняться конкуренцией с Индией. Проигрыш Пекина в его борьбе за Тайвань будет означать не только стратегические экономические потери – Тайбэй занимает ведущие позиции на мировом рынке в поставке полупроводников, без которых современный технологический уклад не может существовать и развиваться. Угроза превращения Тайваня в очередной «непотопляемый авианосец» США, по примеру Японии, очевидно, очень беспокоит Пекин. Но речь идет и о внутриполитических последствиях для громадной, многонациональной и очень сложной страны. КНР не может позволить себе «сдать» Тайвань – это вызовет волну сепаратизма в других регионах и чревато гражданским противостоянием на материке.

Для США тайваньский вопрос важен именно как инструмент сдерживания Китая, так же, как череда цветных революций на постсоветском пространстве и особенно украинский конфликт важны для Вашингтона как инструмент сдерживания России. Параллели между тайваньским и украинским кризисами очевидны, они являются явным следствием попыток США сохранить свое доминирующее положение единственной сверхдержавы и создать угрозы своим конкурентам вблизи их границ.

Китайские официальные лица последовательно опровергают какое-либо сходство между ситуацией вокруг Тайваня и конфликтом на Украине. Логика Пекина понятна – Украина юридически является международно признанным государством, а Тайбэй большинством стран мира признается частью Китая. Сравнивать на официальном уровне Украину и Тайвань для Пекина означает теоретическое признание прав Тайбэя на независимость. Никакого даже намека на возможность такого развития событий в КНР не позволят.

Nat КНР и Тайвань

На деле события на Украине привлекают внимание китайских специалистов не только с точки зрения идущего полным ходом изменения миропорядка. Откровенная накачка Западом бывшей советской республики вооружениями, в том числе тяжелыми, выглядит серьезным предупреждением для Пекина, особенно на фоне одобренных США поставок Тайбэю зенитных комплексов Patriot. Укрепление военной мощи Тайваня при помощи Вашингтона может подвигнуть Пекин отказаться от постепенного мирного воссоединения с мятежной провинцией и решиться на скорейшее решение тайваньского вопроса силовым путем.

Волнения 2019–2020 гг. в Гонконге показали китайскому руководству, что известная формула основоположника современной китайской политической системы Дэн Сяопина «одна страна, две системы» имеет границы своей эффективности. Пекин последовательно предпринимает меры для полной интеграции Гонконга в общекитайское социально-экономическое и политическое пространство, в том числе репрессивными мерами.

Studio Incendo Протесты в Гонконге. 2019

Кроме различий в базовых принципах экономического и политического уклада, значительным фактором в постепенном отдалении частей одного народа является национальное самоощущение. Меньше 30 лет понадобилось, чтобы идеи русофобии и крайнего национализма, нацизма, завоевали многие умы на Украине, приведя Россию к необходимости решать проблему ее демилитаризации и денафикации военным путем. Китайский менталитет консервативен, тем не менее на Тайване постепенно растут антипекинские настроения, набирает популярность этноним «тайванец» как альтернатива и даже антагонист этнониму китаец (ханец).

Развитие ситуации на Украине ясно показывает китайскому руководству те риски, с которыми оно неизбежно столкнется в обозримом будущем. Противостояние с США, накачивание Тайваня американским оружием и постепенное национальное размежевание делает практическое воссоединение Китая вопросом времени и первостепенной внешнеполитической задачей Пекина.