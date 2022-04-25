Мэр Киева Виталий Кличко 25 апреля сообщил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Монумент являет собой скульптуру рабочих — украинца и русского, которые держат ленту с Орденом Дружбы народов.

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух трудящихся, установленную в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с Россией». Восемь метров так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева», — написал политик в своем Telegram-канале.

Кличко также добавил, что арку на монументе Дружбы народов планируют подсветить цветами украинского флага.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Денацификация UA»

«Что-то подсказывает: снесут скульптуру — не будет и Украины», — пишет Valery V.

«Знаете, что больше всего поражает в этих борцах с символами советского и коммунистического прошлого: что у 99% из них в свидетельстве о рождении стоит Украинская ССР!..» — добавила Sofiya.

«Ну теперь-то дела в гору попрут», — с сарказмом написал Александр.

«Они, походу, соревнуются с Польшей, кто больше снесет», — отметил Сергей S.

«Сейчас прям самое время этим заниматься», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Бондар Володимир Арка Дружбы народов в Киеве

«Теперь ждём, когда они здания будут разрушать, которые [при] СССР построили???» — поинтересовалась Светлана.

«Далеко только не убирайте!» — с сарказмом призвал Maximus M.

«Знаю такую примету: как Украина начинает воевать с памятниками, от неё отваливается кусок. В 2014-м были только Ленины, отвалились Крым и Донбасс. 2022-й — отвалится всё, останется Львов, и чтоб не отдавать долги по ленд-лизу, [Львов] быстренько побежит в Польшу», — пишет «Там».

«С головой не очень, но парень крепкий, потом с лопатой и киркой в руках всё заново отстроит!» — написал о мэре Киева Aleksandr.

«Им что, деньги девать некуда?» — недоумевает O. K.

«Какая красивая скульптура. Их борьба, так победят», — с сарказмом добавила Ася.

«Смешно будет, когда совсем скоро на место будут ставить эти памятники», — отметил Ruslans B.

«Да, в Европу Украине рано — там памятники не сносят. Это часть их истории. Плохая ли, хорошая, но это их история…» — прокомментировала Ирина.

«Да пусть уж всю Украину бульдозером заравняют, почти всё строили при союзе с русскими», — отреагировала Рита.

«Так пускай ещё снесут дома и постройки и заводы все, которые строились при СССР», — написала Елена Александровна.

«Пусть сносят все советские метро и АЭС», — добавил Петр.

«Далеко не увозите, скоро на место ставить», — отметил Николай.

«Ещё одна перемога (победа. — О. П.)! Ещё один памятник победили!» — комментирует Максим К.

«А ведь берегут… С удивлением увидела в одном из городов юга поставленный памятник Ленину. Видны распилы, склейка. Но ведь не уничтожен, не раздроблен. Ждали, ждали», — в свою очередь пишет Елена.

«Только и смогли, что всё разрушить и про*рать многовековое единство», — не выдержал MOZARDO.

«А нормальным делом заняться не пробовали? Интересно, на Украине кто-нибудь работает?» — не без сарказма поинтересовалась 53 912 Бусурина.

«Даже памятников боятся», — отреагировала ANNA.

«Не устану повторять: если ты ненавидишь, значит, тебя победили! (Конфуций). Пусть бесятся. Это всё от бессилия», — подытожил RainВоw.

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