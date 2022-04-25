Украинский кризис и последовавшая вслед за ним волна санкций против России хорошо показали, кто есть кто в современной геополитике. Если страны Европы в один голос поддерживают США, принимая разные решения, которые вредят их собственным интересам, то арабские державы проявили больший прагматизм. Ряд стран, в первую очередь ОАЭ и Саудовская Аравия, дистанцировались от Вашингтона, а их руководство высказалось в пользу дальнейшего сотрудничества с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В начале марта СМИ сообщили о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не отвечает на звонки из Вашингтона. Предположительно, власти США хотели обратиться к своим партнёрам с просьбой увеличить объёмы добычи нефти, чтобы нивелировать негативный эффект от антироссийских санкций.

Впоследствии принц дал интервью The Atlantic, в котором заявил, что его не волнует мнение Байдена. На вопрос издания «Не боитесь ли вы, что Байден неправильно вас понял», Мохаммед бин Салман ответил: «Просто мне всё равно. Байдену стоит думать не обо мне, а об интересах Америки».

Официальное интернет-представительство президента России Мохаммед бин Салман

Для многих, кто незнаком с особенностями ближневосточной политики, заявление саудовского принца стало полной неожиданностью, поскольку Эр-Рияд традиционно считается главным союзником Вашингтона в регионе. Однако на самом деле кризис между Вашингтоном и Саудовской Аравией начался сильно раньше — с приходом к власти в США Джо Байдена.

Если предыдущее правительство США форсировало отношения со странами Персидского залива, активно поддерживая их в борьбе против Ирана, то нынешняя американская администрация настроена не в пользу нынешних саудовских властей. Эр-Рияду ставят в вину политические репрессии и нарушения прав человека как в самой Саудовской Аравии, так и в соседних странах.

В сентябре 2021 года состоялась встреча между принцем Мохаммедом бин Салманом и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным американской прессы, встреча прошла на повышенных тонах, а принц даже позволил себе повысить голос на американского чиновника, когда тот поднял вопрос об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Вслед за этим были последовательно отменены визиты в Эр-Рияд министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Более того, официальное телевидение Саудовской Аравии выпустило в эфир выпуск сатирической передачи, в которой открыто высмеивался президент США — беспрецедентный случай за всю историю дипломатических отношений между двумя странами. Масла в огонь подливают требования Вашингтона освободить бывшего наследного принца Мухаммада бин Найефа и брата короля Ахмеда бин Абдулазиза, что Саудовские власти считают вмешательством во внутренние дела страны.

В американской прессе отношения между двумя странами характеризуют как «достигшие дна». Однако эксперты пока не могут предположить, как США стоит вести себя в подобной ситуации. Одни говорят, что Белому дому необходимо поставить зарвавшегося партнёра на место, а другие считают, что такие действия только подтолкнут саудовцев в объятия Китая и России.

Недовольство в Эр-Рияде вызывают и другие действия американской администрации. С приходом к власти Байдена США перестали (по крайней мере официально) передавать союзникам оружие для войны в Йемене. Затем Пентагон принял решение о выводе с саудовской территории американских зенитных ракетных систем Patriot, что сделало саудовцев уязвимыми перед ракетными ударами со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Ещё одна ложка дёгтя в бочку американо-саудовских отношений — переговоры между США и Ираном по вопросам «иранской ядерной сделки».

Mfa.gov.ir Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

В сложившейся ситуации Саудовская Аравия пока находится в более сильной позиции. Власти королевства могут позволить себе играть с мировыми ценами на нефть, тем самым оказывая давление на Запад. С другой стороны, США не могут позволить себе лишиться столь важного союзника и торгового партнёра. Поэтому не стоит удивляться, если в обозримом будущем в Саудовской Аравии появится «умеренная оппозиция» или Вашингтон решит поискать в регионе нефть или демократию. В Эр-Рияде, скорее всего, осознают, что такой сценарий развития событий вполне вероятен, поэтому ищут новых партнёров, нащупывая новые каналы для сотрудничества со странами ШОС.