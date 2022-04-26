В Стокгольме с 7 октября проходит Нобелевская неделя, в ходе которой каждый день объявляют лауреатов этой одной из самых престижных международных премий. 7 октября общественности стало известно имя человека, который стал лауреатом в области физиологии и медицины. В области физики лауреат был назван 8 октября, а в области химии — 9-го.

10 октября были объявлены лауреаты премии за 2018 и 2019 год по литературе. А сегодня, 11 октября, стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира.

09:43 11.10.2019 Нобелевскую премию по литературе получил австрийский писатель Петер Хандке. Он известен своими симпатиями к бывшему президенту Сербии Слободану Милошевичу, который ранее был осуждён Гаагским трибуналом, также Хандке яростно осудил проведённые силами НАТО бомбардировки Сербии. Об этом: Нобелевский лауреат по литературе осуждает бомбардировки Сербии НАТО

09:49 11.10.2019 11 октября церемония начнётся в 11:00 по шведскому времени (13:00 мск).

09:59 11.10.2019 В 2018 году лауреатов было двое. За борьбу с сексуальным насилием Нобелевскую премию мира получили хирург Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитница Надя Мурад из Ирака. Об этом: Борцы с сексуальным насилием стали лауреатами Нобелевской премии мира

10:02 11.10.2019 Вручение в 2018 году Нобелевской премии мира буквально взорвало Twitter. Мнения интернет-пользователей разделились. Ранее читайте: Вручение Нобелевской премии мира взорвало Twitter

10:06 11.10.2019 Правозащитница Надя Мурад. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года

10:11 11.10.2019 Хирург Дени Муквеге. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года. © Foreign and Commonwealth Office

11:03 11.10.2019 Отметим, Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. Её лауреатами становятся как граждане, так и организации.

11:23 11.10.2019 В 1990 году лауреатом стал президент СССР Михаил Горбачёв, а в 1975-м — физик-ядерщик Андрей Сахаров, который, правда, получил премию совсем не за научные достижения.

11:31 11.10.2019 Михаил Горбачев в США

12:11 11.10.2019 Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Премьер-министр Албании осудил решение Нобелевского комитета