В Стокгольме с 7 октября проходит Нобелевская неделя, в ходе которой каждый день объявляют лауреатов этой одной из самых престижных международных премий. 7 октября общественности стало известно имя человека, который стал лауреатом в области физиологии и медицины. В области физики лауреат был назван 8 октября, а в области химии — 9-го.

10 октября были объявлены лауреаты премии за 2018 и 2019 год по литературе. А сегодня, 11 октября, стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира.

09:43 11.10.2019

Нобелевскую премию по литературе получил австрийский писатель Петер Хандке. Он известен своими симпатиями к бывшему президенту Сербии Слободану Милошевичу, который ранее был осуждён Гаагским трибуналом, также Хандке яростно осудил проведённые силами НАТО бомбардировки Сербии.

Об этом: Нобелевский лауреат по литературе осуждает бомбардировки Сербии НАТО

09:49 11.10.2019

11 октября церемония начнётся в 11:00 по шведскому времени (13:00 мск).

09:59 11.10.2019

В 2018 году лауреатов было двое. За борьбу с сексуальным насилием Нобелевскую премию мира получили хирург Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитница Надя Мурад из Ирака.

Об этом: Борцы с сексуальным насилием стали лауреатами Нобелевской премии мира

10:02 11.10.2019

Вручение в 2018 году Нобелевской премии мира буквально взорвало Twitter. Мнения интернет-пользователей разделились.

Ранее читайте: Вручение Нобелевской премии мира взорвало Twitter

10:06 11.10.2019

Правозащитница Надя Мурад. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года

10:11 11.10.2019

Хирург Дени Муквеге. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года. © Foreign and Commonwealth Office

11:03 11.10.2019

Отметим, Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. Её лауреатами становятся как граждане, так и организации.

11:23 11.10.2019

В 1990 году лауреатом стал президент СССР Михаил Горбачёв, а в 1975-м — физик-ядерщик Андрей Сахаров, который, правда, получил премию совсем не за научные достижения.

11:31 11.10.2019

Михаил Горбачев в США

12:11 11.10.2019

Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

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Подробности в материале: Премьер-министр Албании осудил решение Нобелевского комитета

12:20 11.10.2019

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоен Нобелевской премии мира 2019 года. Об этом 11 октября объявила Шведская академия.

«Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награждён в этом году Нобелевской премией за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», — говорится в сообщении в Twitter.

Читайте также: Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира 2019 года

12:31 11.10.2019

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али

14:12 11.10.2019

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением последнему нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена главой НАТО в его официальном Twitter.

Подробности в материале: Глава НАТО поздравил Абия Ахмеда с присуждением нобелевской премией мира

14:18 11.10.2019

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила с поздравлениями в адрес премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ставшего лауреатом нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена верховным представителем ЕС в её официальном Twitter.

Читайте также: Могерини поздравила Абия Ахмеда с присуждением нобелевской премии мира

14:19 11.10.2019

Федерика Могерини [europa.eu]

14:31 11.10.2019

После вручения Нобелевской премии по литературе австрийцу Петеру Хандке была создана онлайн-петиция за отмену этого решения Нобелевского комитета. В петиции, составленной на албанском языке, говорится, что Хандке, выступивший с оскорблениями в адрес албанцев и бошняков в 2014 году, не заслуживает данной премии.

Читайте также: Албанцы собирают подписи против Нобелевского лауреата по литературе

14:33 11.10.2019

Главы МИД Албании и Косово Гент Чакай и Бехджет Пацолли выступили с осуждением решения Нобелевского комитета о присуждении премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

Читайте также: Главы МИД Косово и Албании осудили присуждение Хандке Нобелевской премии

15:17 11.10.2019

Гент Чакай. punetejashtme.gov.al

15:22 11.10.2019

Австрийский писатель и драматург Петер Хандке, удостоенный Нобелевской премии по литературе за 2019 год, лично отправится в Стокгольм и выступит на церемонии вручения. Ранее он не раз критиковал присуждение премии и заявлял, что награду в области литературы нужно отменить.

Подробности в материале: Писатель Хандке пообещал выступить на вручении Нобелевской премии

16:50 11.10.2019

Сделать открытие и получить Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2019 год помогло изучение редкой наследственной болезни этнических чувашей. У больных чувашской полицитемией тело вырабатывает слишком много красных кровяных клеток.

Читайте также: Получить Нобелевскую премию помогло изучение болезни этнических чувашей

17:01 11.10.2019

Министр развития Дании Расмус Прен положительно отозвался о премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али, которому была присуждена Нобелевская премия мира в этом году. Глава датского ведомства назвал высокопоставленного чиновника Эфиопии «вдохновителем, обладающим большим доверием к себе».

Об этом: Датский министр положительно отозвался о победителе Нобелевской премии мира

17:07 11.10.2019

Медаль Нобелевской премии (cc) Adam Baker

18:41 11.10.2019

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает выбор Нобелевского комитета лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии не самым худшим.

«Если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим», — отметил Косачёв в Facebook.

Читайте подробнее: Косачёв: шведский проект Тунберг проиграл премьер-министру Эфиопии

18:44 11.10.2019

Константин Косачёв council.gov.ru

20:17 11.10.2019

Получивший Нобелевскую премию мира премьер Эфиопии Абий Ахмед Али является «настоящим лидером, который служит Эфиопии и Африке». Об этом заявил премьер-министр СуданаАбдалла Хамдок.

Читайте также: Премьер-министр Судана выразил благодарность нобелевскому лауреату Ахмеду

02:56

Абий Ахмед Али (справа). (сс) GovernmentZA