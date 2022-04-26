В Швеции объявили лауреата Нобелевской премии мира — трансляция
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоен Нобелевской премии мира 2019 года. Об этом 11 октября объявила Шведская академия.
«Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награждён в этом году Нобелевской премией за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», — говорится в сообщении в Twitter.
Читайте также: Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира 2019 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением последнему нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена главой НАТО в его официальном Twitter.
Подробности в материале: Глава НАТО поздравил Абия Ахмеда с присуждением нобелевской премией мира
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила с поздравлениями в адрес премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ставшего лауреатом нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена верховным представителем ЕС в её официальном Twitter.
Читайте также: Могерини поздравила Абия Ахмеда с присуждением нобелевской премии мира
После вручения Нобелевской премии по литературе австрийцу Петеру Хандке была создана онлайн-петиция за отмену этого решения Нобелевского комитета. В петиции, составленной на албанском языке, говорится, что Хандке, выступивший с оскорблениями в адрес албанцев и бошняков в 2014 году, не заслуживает данной премии.
Читайте также: Албанцы собирают подписи против Нобелевского лауреата по литературе
Главы МИД Албании и Косово Гент Чакай и Бехджет Пацолли выступили с осуждением решения Нобелевского комитета о присуждении премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Читайте также: Главы МИД Косово и Албании осудили присуждение Хандке Нобелевской премии
Австрийский писатель и драматург Петер Хандке, удостоенный Нобелевской премии по литературе за 2019 год, лично отправится в Стокгольм и выступит на церемонии вручения. Ранее он не раз критиковал присуждение премии и заявлял, что награду в области литературы нужно отменить.
Подробности в материале: Писатель Хандке пообещал выступить на вручении Нобелевской премии
Сделать открытие и получить Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2019 год помогло изучение редкой наследственной болезни этнических чувашей. У больных чувашской полицитемией тело вырабатывает слишком много красных кровяных клеток.
Читайте также: Получить Нобелевскую премию помогло изучение болезни этнических чувашей
Министр развития Дании Расмус Прен положительно отозвался о премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али, которому была присуждена Нобелевская премия мира в этом году. Глава датского ведомства назвал высокопоставленного чиновника Эфиопии «вдохновителем, обладающим большим доверием к себе».
Об этом: Датский министр положительно отозвался о победителе Нобелевской премии мира
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает выбор Нобелевского комитета лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии не самым худшим.
«Если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим», — отметил Косачёв в Facebook.
Читайте подробнее: Косачёв: шведский проект Тунберг проиграл премьер-министру Эфиопии
Получивший Нобелевскую премию мира премьер Эфиопии Абий Ахмед Али является «настоящим лидером, который служит Эфиопии и Африке». Об этом заявил премьер-министр СуданаАбдалла Хамдок.
Читайте также: Премьер-министр Судана выразил благодарность нобелевскому лауреату Ахмеду