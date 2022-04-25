В любой иной ситуации начало новой военной операции Турции против отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака воспринималось бы как событие рутинного уровня. Достаточно вспомнить, как в 2020 году Анкара сообщала об операции «Коготь тигра», до того — о «Когте орла», в ходе которых уничтожались военные базы РПК в приграничной с Ираком полосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

При этом турецкие власти то согласовывали свои военные действия с Багдадом или Эрбилем, а то игнорировали их мнение. Но тогда особых сюрпризов с турецкой стороны никто не ожидал. На сей раз все выглядит иначе. Дело в том, что начало боевых действий Турции на севере Ирака совпало с решением Анкары закрыть воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, следующих в Сирию. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «раньше мы выдавали трехмесячное разрешение, нынешнее заканчивается в конце апреля». При этом Чавушоглу счел нужным и важным уточнить, что «президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил об этом российского лидера Владимира Путина», но с намеком, что речь не идет о санкциях против Москвы. Тем не менее складывающийся ход событий породил немало остросюжетных версий, касающихся перспектив развития российско-турецких отношений. Обозначим некоторые из них.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Первая. США с целью оттянуть Турцию от России по ходу украинского кризиса активизировали разыгрывание «курдской карты», что является важной составной частью американской политики в регионе. США могли спровоцировать Турцию на военную операцию своей информацией о том, что иракские и сирийские курды якобы готовили совместное военное выступление против Анкары. Что касается позиции Москвы, то турецкие СМИ сообщают, что ранее Анкара проводила с ней безуспешные консультации по ситуации в Идлибе и решение Турции о закрытии для российских ВВС своего воздушного пространства связано с этим фактором.

Вторая. Турция поддалась давлению США, требовавших зарыть свое небо для российских ВВС, осуществляющих якобы боевые вылеты на Украину с базы Хмеймим. Взамен ей обещаны какие-то определенные преференции.

Третья. Турция действует вынуждено, руководствуясь принципом «усидеть на двух стульях», понимая, что военные самолеты из России до Сирии могут следовать через Каспийское море, далее по территории Ирана, затем Ирака и до места следования. Маршрут почти в два раза длиннее, но он уже ранее опробованный.

Redgeographics Карта Каспийского моря

Четвертая. Сообщается, что пассажирские российские авиалайнеры могут спокойно пользоваться турецким воздушным пространством, совершая запланированные и давно утвержденные рейсы. Пока Турция не пропустила только четыре российских военных самолета: по два Су-24М и Ту-154. Это не конфликт, но все же. Действия Турции по отношению к России сложно назвать дружественным шагом, но это пока вряд ли приведет к каким-то очень серьезным последствиям в отношениях между двумя странами. Как ни крути, но ранее Турция, как страна — член НАТО, обеспечивала военные поставки России через свою территорию в Сирию. В остальном Анкара по-прежнему не намерена вводить санкции против Москвы, поэтому ограничения не коснутся ведения бизнеса российскими компаниями.