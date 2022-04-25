«Гитлер капут!» — сети знают, как поступить с 400 наёмниками на «Азовстали»
Известие о нахождении в окружении на «Азовстали» порядка 400 иностранных наемников обсуждают в интернете. Люди делятся мнениями о том, как поступить с любителями убивать за деньги. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Вот пусть там и находятся», — предлагает Ирина Говорова.
«Пусть там и остаются. Навсегда. Забетонировать все выходы. И привет!» — поддерживает Екатерина К.
«Брать живыми и показать всему миру», — предлагает Андрей.
«Только под белым флагом, без оружия, с поднятыми руками — и сразу на допрос», — замечает Ольга.
«Знаете, как сусликов из норок раньше выливали?! Так вот и этих нужно так!» — предлагает Валерий Литвин.
«От голода и жажды вылезут, никуда не денутся», — считает Андрей Савельев.
«Пусть там и сидят. Не хотят мирно жить. Позабыли историю, предали дедов своих. Нельзя этого делать», — считает Марина.
«Наемник находится вне закона. На него не распространяется Венская конвенция. Но ведь мы добрые. Возьмём в плен. Они все окажутся поварами и музыкантами. И мы их отпустим по домам. А они потом опять будут убивать людей за деньги по всему миру», — рассуждает Марина Бучнева.
«Уничтожить всех! Не попадают под конвенцию», — считает Олег Нестеров.
«Они приехали убивать за деньги. Какие претензии могут быть? Никаких!» — приводит довод Светлана.
«Сколько же они расскажут интересного и нового! Ждём, пока повылазиют», — заметил Сергей.
«Гитлер капут будет им скоро», — отмечает М.
«Готовьте 400 виселиц», — предлагает Наталья Плотникова.
«Долго и показательно судить в Донецке с трансляцией на страны-участницы. Очень сильно ударит по уродцам типа Бори Джонсона!» — отмечает Алексей.
«Они уже съели друг друга, наверное», — предположил Денис В.
«Обменять на полную капитуляцию всей территории Украины в состав России. Хорош воевать, все равно победа будет за нами. Исторически доказано», — призывает Z.
«Что творится в мире, в Украину продолжают пребывать нацбаты, среди власти немало людей, которые считают нацизм жизнеспособной идеологией и правят согласно этим убеждениям.
А чего стоит недавняя новость о том, что Евросоюз отправил 300 миллионов евро на то, чтобы Украина покупала оружие для нападения. Такое происходит в мире впервые, чтобы для утверждения нацизма тратились большие средства и никто не замечал проблемы», — замечает Владимир Марков.
Напомним, о том, что на «Азовстали» находятся порядка 400 иностранных наемников, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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