Победу на президентских выборах во Франции одержал Эммануэль Макрон. По итогам второго тура выборов Макрон набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Денацификация UA». Многие участники обсуждения указали на то, что результат голосования в ходе второго тура выборов президента Франции, по их мнению, был предсказуем.

«Возглавить Францию сейчас — это как встать за штурвал «Титаника». Европу ждёт тяжёлая осень и надвигающийся глобальный экономический кризис, который только усилит рейтинг того, кто сейчас проиграл. Возможно, Макрон даже не досидит свой срок, так как протесты будут нарастать, как и проблемы в Европе», — предположил Владимир Г.

«О Боже, какая интрига, какая неожиданность», — смеется Александр Р.

«Макрона скорее назначили», — добавил Евгений Fox.

«Оказывается, закон «граблей» работает не только на Украине», — иронизирует Milana M.

«Французы любят революции», — пошутила Marine.

«Удивилась бы, если б было наоборот. Дико ожидаемо», — написала Ольга.

«Франции походу… [конец]», — отреагировала Оксана А.

«Французы решили мёрзнуть зимой», — иронизирует Anastasiia.

Marine_le_pen Марин Ле Пен

«Как могут во Франции выбрать Макрона, если на протяжении всего его правления французы протестовали, разносили Францию в щепки? Подтасованы результаты, французы так это не оставят, ждём беспорядков!» — пишет Есения.

«Да-да, конечно, как всегда — в первом туре разрыв минимальный, в пару процентов, а затем, во втором, резко больше», — с сарказмом написал Alexander C.

«[Марин] Ле Пен вряд-ли что-то реально могла сделать из своих предвыборных обещаний, но жаль, что ей не дали победить, было бы интересно», — добавила Xenia D.

«Это было более, чем предсказуемо. Ей бы не позволили победить сейчас в любом случае», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Неожиданный результат выборов! Кто ж знал??? Не зря так подробно освещали это удивительно непредсказуемое мероприятие!..» — с сарказмом пишет Alienmark.

«Скорее всего [результаты] нарисовали… Если действительно его избрали против двух лет ковидотеррора, который был во Франции самым жёстким в ЕС, там до сих пор везде намордники, то флаг им в руки…» — подытожил Alex.