Брюссель и Киев должны найти такой способ выстраивать отношения, который не подразумевает полноправного членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества», — приводит его слова газета Heute.

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Заявление министра иностранных дел Австрии обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Запрещенная Украина».

«Киеву и Брюсселю нужна новая модель сотрудничества, которая не подразумевала бы полноправного членства Украины в Евросоюзе, считает глава МИД Австрии», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Такая модель уже давно придумана: КОЛОНИЯ», — отреагировал EXPODROID.

«Что? Извините? Тонкий слив из ЕС? Украинцы точно думают, что их с такими долгами там ждут?» — недоумевает Vika.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС

«На правах колонии?» — недоумевает Km.

«Как бы да, при этом как бы нет?» — смеется Дмитрий Л.

«Украину, как и хотел Брюссель иметь сырьевым придатком, как колонию, так и хотят. И модели можно придумать любые…» — отметила Ирэна.

«Ну, а зачем? Украина и так все свои функции выполняет… [зачем] её в ЕС брать?.. Скорее евросовок развалится, чем Украина официально станет полноправным его членом. Ну или сама Украина распадется», — недоумевает Faradenza.

«Кто бы сомневался…» — добавила Sveta S.

«Как начинает меняться картина мира после недолгого разговора с умным человеком», — с сарказмом пишет Jelena M.

«Можно ещё попроситься в Британское содружество, а если и там откажут, то в Африканский союз. Что бы ни делать, лишь бы не работать», — написал «Очиститель Тормозов».

«Ну, на худой конец, можно в Лигу сексуальных меньшинств обратиться», — иронизирует Людмила А.

«В какой такой ЕС??? Совсем скоро этот союз перестанет существовать… Все очевидно…» — выразила предположение Hatasha.

«Опять нож в спину», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну если Польша тяпнет западные земли, то может и возьмут в ЕС», — иронизирует Iri Mia.

«Возьмут после Турции», — пишет не без сарказма «КН».

"Скоро некого будет в ЕС брать и все это понимают, но успокаивают дурачка Зеленского, что Украина уже одной ногой в Евросоюзе…» — отметила Avgusta.

Пресс-служба президента Украины Встреча Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. Май 2019

«Мне кажется, что пока Европа решит принят Украину в свой состав, сам ЕС уже распадается… Мне кажется, ему осталось от силы пару лет», — предположила Ksenia L.

«Кому они нужны? Неблагодарные нахлебники. Там своих хватает голодранцев», — добавил Юрий.

«Обещать — не значит жениться», — отметила Ольга.

«Да-да, придется в коридоре постоять, как турки. Между сортиром и кухней, а в зал полноценных членов ЕС не позовут, будет какой-нибудь ассоциированный статус», — отметил Митяй.

«Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в Евросоюзе. В кулебовстве (министерстве иностранных дел Украины — М. Р.) уже заявили, что разочарованы позицией Австрии. Конечно, неприятно, когда тебя… посылают. Но за 8 лет уже можно было и привыкнуть», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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