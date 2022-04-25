Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Среди прочего понтифик адресовался к актуальной ныне политической и религиозной теме — украинскому кризису. «Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий Пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны», — написал Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

Своим посланием понтифик дал понять, что не собирается отказываться от диалога с Московским патриархатом и патриархом Кириллом, чего от Святого престола ждут определенные силы. Так, на днях министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью порталу 15min рассказал, что Вильнюс пытается добиться от Евросоюза введения санкций против предстоятеля Русской православной церкви. Правда, по его словам, для внесения в «черный список» требуется согласие всех стран — членов ЕС, а «консенсуса по данному вопроса пока нет». Комментируя заявление Ландсбергиса, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости отметил: «Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство». Это так. Но в любом случае сказанное Ландсбергисом демонстрирует, какую атмосферу неприятия пытаются создать вокруг патриарха Кирилла, с чем приходится иметь дело также и Святому престолу.

Накануне Пасхи папа Франциск в интервью аргентинской газете La Nación сообщил об отмене встречи с патриархом Кириллом. «Мне жаль, что Ватикану пришлось приостановить подготовку ко второй встрече с патриархом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме». Как пояснил понтифик, Святой престол пришел к выводу, что такая встреча «в такое время может привести к большой путанице». Хотя лично он, подчеркнул Франциск, стремится содействовать плодотворному межрелигиозному диалогу, потому что взаимопонимание или согласие «лучше, чем конфликт». Слова папы вызвали размышления католических экспертов. Некоторые из них усомнились, что дело только в предупреждениях «ватиканских дипломатов» о возможной «путанице». Американский католический портал Crux высказал версию, что свою роль могла сыграть активность «самих украинцев, особенно членов активной греко-католической общины», а также позиция константинопольского патриарха Варфоломея в ситуации, когда украинский кризис «обострил давнюю борьбу между Константинополем и Москвой за душу мирового православия».

Gabriel Andrés Trujillo Escobedo Папа римский Франциск

Эти частности оказывают влияние на общий ход событий. По мнению главного редактора портала Settimana News, отца Лоренцо Прецци, исход украинского кризиса знаменует собой драматический переломный момент для восточного христианства (не только православного). Принимая во внимание необычайное историческое, духовное и богословское богатство православия в целом и Русской православной церкви в частности, отмечает отец Лоренцо, можно ожидать периода глубоких размышлений и пастырских экспериментов. Вполне вероятно, что «продолжающийся раскол между славянским православием и эллинским православием» будет решаться по-другому, а сама Украина может стать площадкой для позитивных экспериментов внутри православных Церквей и с католической Церковью восточного обряда. И это, говорит эксперт, выставляет на передний план фигуру папы Франциска. «Он знает, что в настоящее время является единственным надежным ориентиром для православных Церквей в целом и что в своем священническом служении он должен взять на себя бремя представления всего христианства, — считает отец Лоренцо. — Это беспрецедентная ситуация, которая измеряется не личными отношениями или сиюминутной геополитикой, а глубинными течениями истории».

Если встать на эту точку зрения, тогда становится понятным решение Франциска и ватиканской дипломатии поставить на паузу подготовку второй встречи между папой и московским патриархом. К ней пока не готов Святой престол в контексте переосмысления отношений с Русской православной церковью. Вместе с тем, Ватикан продолжает поддерживать текущий диалог с Московским патриархатом и показывает, что политика политикой, а общие церковные даты и праздники объединяют католический и православный миры.