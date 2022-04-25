В соцсетях 25 апреля активно обсуждают информацию о победе на президентских выборах во Франции действующего лидера страны Эммануэля Макрона.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

По итогам второго тура выборов Макрон набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

Читайте также: Макрон победил на президентских выборах, набрав 58,55% голосов

Известно, что Макрон уже начал получать поздравления с переизбранием. В частности, его уже поздравили канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Марио Драги и другие.

Также восторженный пост по поводу переизбрания Макрона опубликовал в соцсети президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил его «з перемогою на виборах» (с победой на выборах – прим. ИА REGNUM) и назвал «настоящим другом Украины».

«Рыбак рыбака, ага», — прокомментировал «дружбу» Зеленского и Макрона подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации.

«Потом выпрашивать начнёт оружие, кредиты», — предсказал поведение Зеленского Rus82. «Оружие клянчить будет», — согласен «Фокус Котус».

«Недаром Зеленский Наполеона всегда хорошо пародировал», — иронизирует Игорь.

«Макрон «кинет» Украину. Все «кинут», они ещё этого не понимают», — рассуждает Артём.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Зеленский, проснись! Украина не нужна Европе, если только земля Украины, чтоб оружие разместить», — отметил Роман Ш.

«Я тебя поздравил, а ты мне оружие подавай и деньги, деньги, деньги», — рассуждает о мыслях Зеленского Эрик.

«Зеленский кого угодно поздравил бы, лишь бы денежку или ржавый танчик подбросили», — пишет Дмитрий Х.

«В одной шайке состоят», — прокомментировал «дружбу» Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона пользователь с ником Scon.