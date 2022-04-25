Приказ Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) РФ, согласно которому был подготовлен перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт — без разрешения правообладателя, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Всё правильно! Всё в серую завезём, кино с торрентов смотреть будем!» — написала Дарья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что стремление Запада оставить российских жителей без товаров широкого потребления, судя по всему, наткнулось на русскую смекалку.

«Вот вам и нашлось спасение для российского рынка, который пытались оставить без иностранных товаров. Всё, оказывается, просто решается», — подметил Ринат А.

Некоторые комментаторы беспокоятся, что в результате использования мутных схем товары из перечня параллельного импорта будут стоить значительно больше.

«Важно не то, что они вернутся, а то, по какой цене. Сколько там барыг в этих придуманных логистических цепочках руку свою приложат, что стоимость для конечного покупателя может взлететь до небес. Каждому ведь захочется кусочек пирога отщипнуть», — отмечает Олег Б.

«Короче, пусть продают свои товары по ценам 2021 года. Им даже отдельные полки можно выделить и подписать «реверансы», — пишет Ева А.

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Часть людей полагает, что для тех фирм, которые всё-таки осознают, что совершили ошибку, и попытаются вернуться на российский рынок, необходимо создать более суровые условия существования.

«Для убежавших, а потом передумавших (фирм, корпораций) следует ввести более жёсткий порядок регистрации, включая отмену всевозможных налоговых льгот и послаблений. Можно их ещё обязать делать маркировку «продукция недружественного производителя». Тогда подумают ещё, возвращаться им или нет», — предлагает Сергей Т.

«Ну теперь только брендам придется соблюдать осторожность в высказываниях и своих заявлениях, иначе после второго больше шанса вернуться не будет», — считает Семён Х.

Ряд пользователей указывает на то, что России не нужны будут иностранные бренды, если на нашей территории будет создано своё собственное производство.

«А лучше бы не возвращались. Свои бренды надо создавать. Только очистили свой рынок, как опять попали в зависимость», — указывает Nadejda S.

«Китай всё ввозил, но не забывал копировать, чтобы потом начать свои собственные производства настраивать! Добился больших успехов, между прочим. Весь импорт оттуда идет теперь», — напомнила Ксения А.

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Нашлись и те, кто уверены, что зависимость от иностранных товаров несёт прямую угрозу стабильности Российской Федерации.

«Лучше бы наши торгаши в правительстве поубавили свой пыл, иначе вся эта санкционная война окажется для нас большой проблемой. Попасть один раз на крючок импорта товаров из стран Запада — это ничего страшного, восстановиться можно. Но если второй раз они нас за мягкое место возьмут, то на этот раз уже точно просто так не отпустят. Это ловушка, в которую нельзя угодить, иначе смерть», — поделился своим мнением Михаил В.

Напомним, 23 апреля газета «Известия» опубликовала материал со ссылкой на приказ Министерства промышленности и торговли РФ, согласно которому ведомство подготовило перечень товаров, в отношении которых будет допущен параллельный импорт — без разрешения правообладателя. В этом перечне оказалось более 50 групп товаров и порядка 200 брендов: одежда, текстиль, оборудование, механические устройства, парфюмерия, компьютеры, бытовая техника и телефоны.