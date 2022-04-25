Заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

«Спецоперация России разделила мир на две части: на поддерживающих фашистов и на тех, кто с ними борется. Получается, что Австрия вносит свой маленький вклад в борьбу с украинским фашизмом», — пишет Екатерина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Австрия выражает общую позицию западноевропейских стран — участниц Евросоюза, которые не хотели бы брать на себя ответственность за страну, представляющую собой одну большую проблему.

«Нищеброды, разорённые науськиванием Брюсселя, Брюсселю не нужны. Как же это по-европейски гуманно. Вот когда забогатеете, тогда и велком», — считает Елена Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Австрия говорит такие вещи, которые идут вразрез с позицией Брюсселя.

«А кто сейчас эту Австрию слушает? Она становится постепенно изгоем. Это надо учитывать. Поэтому-то они и позволяют делать себе такие заявления, противоречащие общей повестке в Евросоюзе», — указывает Татьяна П.

BMEIA. Gruber Александер Шалленберг

Часть людей считает, что оставшимся осколкам бандеровской Украины лучше всего действительно оказаться на попечении Евросоюза. Главное, чтобы подальше от России.

«Ну уж нет. Пусть идут в свою Европу. Европолитикам как раз нужно личное общение с выращенными ими нациками и головорезами, которых они воспевают сейчас. Оружия у них сейчас предостаточно, будет применять против кого. Вот пусть там потом и разгребают всё это дерьмо, которое они устроили», — написала Светлана П.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре вся Европа может оказаться одной большой Украиной.

«Зеленский там уже говорит, что его страна после победы над нами (уже смешно) якобы будет сильнейшей страной в Европе. Нужна ли Евросоюзу такая грозная сила-то в альянсе? Если верить украинскому президенту, то логически вытекает, что это Европа будет вступать в Украину. Все эти фантазии на тему — лишь пустые фантазии. На деле никакой Украины уже совсем скоро не будет», — уверен Евгений К.

Нашлись и те, кто убеждены, что западные страны, граничащие с Украиной, уже потирают руки в предвкушении лёгкой добычи, которая достанется им после того, как своё заберёт русский медведь.

«Возможность оказаться Украине в Евросоюзе всё-таки есть. Похоже, что западную Украину их же соратники с Запада вскоре разорвут на территории. И Польша там поход миротворцев типа готовит. Так что все ждут, когда Россия заберёт свои территории, чтобы впоследствии забрать свои», — считает Екатерина Д.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине в 2014 году

«Евросоюз развел соседей по глобусу как последних лохов. А их предупреждали же об этом еще восемь лет назад. За кружевные трусики угробили всю страну от малого до стариков», — указывает Алик И.

Напомним, 24 апреля газета Heute опубликовала материал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, согласно которому Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе.