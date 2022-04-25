Заявление экономиста Алексея Елсукова о том, что в России представят проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, состоящей из известняка и нетоксичного полимера, стало поводом для обсуждения. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Ладвищенко. Бумажная фабрика (фрагмент). 1980-е

"Мне кажется, что лучше сконцентрироваться на производстве простой бумаги, надо строить целлюлозные заводы и не придумывать велосипед», — поделился своим мнением Павел И.

Многих пользователей обуял скепсис по поводу данной идеи, потому что в России до сих пор в полной мере не налажен процесс производства обычной бумаги, а инноваторы уже стоят в очереди со своими инновациями.

«Чем из древесины бумага не устраивает? У нас что, деревьев мало? Мы же не на скалах живём. Тайга стоит — пили сколько хочешь», — написал Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что идея далеко не нова, но производством каменной бумаги осмелились заниматься далеко не так много стран.

«Кто не в теме — это дёшево и сердито. И отбеливать не надо, и известняка запасов хватает с избытком», — подметила Любовь К.

«Ну если производство позволяет создать такую бумагу на основе известняка, почему бы и нет? Было бы интересно. Раздолье нашим производителям», — считает Платон Д.

Admoblkaluga.ru Производство бумаги

Часть людей полагает, что бумага из известняка может стать идеальным консенсусом между потребителями и защитниками природы, которые душой болеют за лесные массивы в России.

«Если такая бумага — более безопасная и биоразлагаемая, требует меньшего отбеливания и т.д. — почему бы и нет? Известняка у нас — хоть попой выравнивай, полимеры в такую бумагу идут из вторичной переработки. То есть это и рабочие места, и, возможно, удешевление древесины. Что приведёт к новым рабочим местам по производству деревянных изделий и строительству (на данный момент хороший деревянный дом выходит дороже дома из пеноблоков). Плюс это переработка отходов (зелёные будут рады). Короче — надо посмотреть полную раскладку. Раньше все говорили, что полный бред — производить плитку из старых шин. Сейчас заказов у таких производств уйма. Половина спортивных площадок в стране скоро будет покрыта покрытием с его заводиков», — указывает Наталья У.

Ряд пользователей указывает на то, что обычную бумагу можно заменить на каменную, если новинка будет либо равноценна, либо лучше древесной.

«Отличная альтернатива тому, чтобы не использовать бумагу и сберечь побольше деревьев», — отметил Святослав В.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Нашлись и те, кто призвал граждан и власти России не развешивать уши, а внимательно изучать данный вопрос, не попадая при этом в ловушки мошенников.

«А есть ли выгода вкладываться в производство бумаги из известняка, который может исчерпаться в отличие от древесины, ведь её можно вновь высаживать, по новой и не обкатанной технологии? Или это новый способ освоить бюджет?» — заподозрил неладное Александр В.

Напомним, 24 апреля экономист Алексей Елсуков заявил РИА Новости, что в России на форуме «Сильные идеи для нового времени» представят проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, состоящей из известняка и нетоксичного полимера. По словам экономиста, массовое производство сделает такую бумагу схожей по цене с обычной или даже дешевле.