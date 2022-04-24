18 апреля парламент Великобритании продолжил работу после перерыва на Пасху. Премьер-министр Борис Джонсон извинился перед членами парламента за то, что он нарушил коронавирусные ограничения. 19 апреля в парламенте прошло заседание с вопросами к премьер-министру.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в Sunday Morning BBC заявил, что он не собирается уходить от вопроса о привлечении Джонсона к ответственности и его отставке.

«Почему мы были в парламенте с премьер-министром во вторник? Потому что он получил штраф. Если вы думаете, что меня не волную стандарты общественной жизни, что мне не важно, что премьер нарушил законы, которые сам написал, что не важно, что его полномочия по управлению страной полностью провалились, неважно, что его собственные члены парламента не хотят его защищать, потому что они устали защищать незащищаемое. Извините, но я не собираюсь избегать этого вопроса», — ответил Стармер.

Часть пользователей раскритиковали лидера лейбористов, они напомнили, что Стармер точно так же устраивал вечеринки и нарушал коронавирусные ограничения, но ему просто удалось лучше спрятаться и не раздуть из этого скандал. По их мнению, у Стармера нет права осуждать премьер-министра.

«Применяются ли эти слова, если лидер Лейбористской партии нарушает эти же самые правила? Одно мероприятие было в «рабочем пузыре», второе — дома у премьера. Еще в одном приняли участие три или больше «пузыря»!» — прокомментировал @VillredBill.

«Это честно, но это также относится к Киру Стармеру, который тоже нарушил эти ограничения и продолжает отрицать это», — отметил @Stefhanb.

«Стармер двуличный, помните фотографию, на которой видно через окно, как он пьет пиво, а потом он сказал, что он там работал», — напомнил @patrici44 606 507.

Rwendland Кир Стармер

Некоторые комментаторы считают, что Кир Стармер делает всё правильно и бросать вопрос об ответственности премьер-министра нельзя. Они также уверены, что BBC пытаются всячески спасти Джонсона и вмешаться в политическую борьбу.

«Почему Софи Роуорт пытается указать Киру Стармеру на то, какую тему он должен обсуждать во время вопросов к премьер-министру. Она как будто занимается работой правительства. Журналисты не должны диктовать политикам, что нужно обсуждать», — считает @WayneSmithUK71.

«Интересные вопросы от Софи Роуорт, особенно когда BBC буквально освещает скандал с вечеринками. Вы действительно ожидаете, что он перестанет спрашивать Джонсона об этом?» — поинтересовался @conorcelt.

В комментариях отметили, что лидеру Лейбористской партии нужно сосредоточиться даже не на проблемах внутри страны, а на проблемах внутри своей партии, которая «трещит по швам».

«Стармер должен сосредоточить свое внимание на восстановлении Лейбористской партии до того состояния, в котором она должна существовать, а не радоваться ошибкам Бориса», — считает @BaggiegirlNeat.

«Всё просто, Лейбористская партия не хочет говорить о политике, потому что у них ее минимум, это предсказуемо, поэтому они и выглядят слабо», — прокомментировал @Andy11 760 353.

Ряд пользователей обвинил Стармера в двойных стандартах, потому что сейчас он говорит об ошибках Джонсона без остановки, а когда Джонсон действительно пытается решать внутриполитические проблемы, критикует его в «отвлечении внимания» от скандала с вечеринками.

«Кир Стармер о скандале с вечеринками: «Он должен говорить о других вещах!» Кир о лодках с беженцами: «Он просто пытается отвлечь внимание от скандала с вечеринками!» — написал @marktownshend2.

Многие пользователи отметили, что важность скандала с вечеринками на Даунинг-стрит явно переоценивают, потому что в стране полно проблем, на которые действительно стоит обратить внимание. Некоторые комментаторы уверены, что про ковид большая часть населения давно забыла.

«А мы можем просто жить дальше, в мире происходят вещи поважнее, чем разборки, кто и с кем пил после работы», — прокомментировал @Dean7367.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я скучаю по дням, когда политики действительно тратили время, крича о политике, а не насмехались друг над другом всё время. Я не оправдываю действия Бориса, но, Боже, на это тратится столько эфирного времени, когда есть намного более важные вещи», — написал @DaCoops0781.

«Не нужно избегать этого вопроса, но и делать его своим приоритетом тоже не стоит. Большая часть населения распрощалась с ковидом. На новых брифингах даже социальную дистанцию не соблюдают и маски не носят», — отметил @jakanthony82.

Напомним, что столичная полиция заявила, что не будет придавать огласке новости о ходе и результатах расследования вечеринок на Даунинг-стрит. Предположительно, Борис Джонсон получит еще три штрафа, при этом его представители сообщили, что пока уведомлений о новых штрафах он не получал.

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