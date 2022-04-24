22 турецких корабля застряли на Украине

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении интернет-издания Aktif Haber говорится о том, что министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что из-за российско-украинского конфликта 22 турецких транспортных судна застряли у берегов Украины. Министр заявил, что большая часть персонала на кораблях — более 200 человек — была эвакуирована и что корабли были загружены зерном, подсолнечным маслом, железом и углем. Караисмаилоглу также добавил, что ведутся работы по эвакуации раненых в зоне боевых действий. «Наше министерство национальной обороны очень старается. Поэтому мы снабдили их для этого специальным кораблем. Мы держим корабль в готовности около 10 дней. Но никакого соглашения между двумя странами не было. Ведутся серьезные работы в этом направлении», — сказал он.

3 тонны кокаина обнаружены в Испании… Задержаны четыре турка

По сообщению издания Bold Media, члены экипажа лодки были задержаны после того, как на судне у берегов Канарских островов в Испании было изъято 2 тонны 900 килограммов кокаина. Сообщалось, что рыночная стоимость кокаина составляет примерно 174 миллиона евро. Четверо из пяти человек, задержанных в связи с инцидентом, являются гражданами Турецкой Республики. Известно, что морской район, где была поймана рыбацкая лодка, является транзитной зоной в незаконной торговле наркотиками, которую подразделения испанских сил безопасности по борьбе с наркотиками определяют как «Африканский маршрут». Утверждается, что чаще всего рыбаков в этом регионе для доставки запрещенных веществ в Европу используют колумбийские торговцы наркотиками.

Оппозиция: богачи партии Эрдогана вывезли за границу 200 миллиардов долларов

Как пишет издание Shaber, заместитель председателя Народно-республиканской партии, депутат из Анкары Бюлент Кушоглу и заместитель Демократической партии народов (ДПН) депутат из Стамбула Эрол Катырджиоглу выступили на «Конференции по экономическому кризису», организованной Ассоциацией государственной службы в Анкаре. «За время экономического кризиса те, кто был обогащен правительством, особенно пользующиеся поддержкой правительства, в том числе те, кого мы называем «бандой пяти» (пяти крупных холдингов, близких к правительству), вывезли иностранную валюту за границу. За рубежом находится как минимум 200 миллиардов долларов, принадлежащих туркам», — сказал Кушоглу.

На севере Ирака Анкара начала проводить операцию «Коготь-замок»

Газета Sözcü сообщает, что министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что турецкие вооруженные силы начали наземную и воздушную операцию «Коготь-замок» против террористических целей в районах Метина, Зап и Авашин-Басян на севере Ирака. Акар на совещании в формате видеоконференции с Центром боевых действий ВВС Турции поделился общей информацией о воздушной операции против террористических объектов на севере Ирака. «Сегодня вечером (в понедельник, 18 апреля) наши героические турецкие вооруженные силы начали операцию «Коготь-замок», чтобы предотвратить террористические атаки против нашего народа и сил безопасности с территорий севера Ирака и для обеспечения безопасности наших границ», — заявил Акар.

Цитата из видео «Министр национальной обороны Хулуси Акар: «Операция «Коготь» против террористических объектов на севере Ирака началась». msb. gov. tr Хулуси Акар на совещании в формате видеоконференции с Центром боевых действий ВВС Турции

«Турция предотвратила 2,5 млн попыток нелегального нахождения в стране»

Газета Karar опубликовала статью, в которой поделилась заявлениями министра внутренних дел Сулеймана Сойлу о продолжающемся притоке нелегальных мигрантов. «Приблизительно 2,5 миллиона нелегальных иммигрантов, желающих въехать в Турцию, были остановлены и не впущены в страну», — сказал Сойлу. По его словам, более 1 миллиона 100 тысяч нелегальных иммигрантов были пойманы в Турции, 330 тысяч из них были депортированы в их страны в результате международных соглашений. «Около 700 тысяч нелегальных иммигрантов перебрались из Турции в Европу за последние 5 лет. На сегодняшний день добровольно в свои страны вернулись 500 тысяч иммигрантов», — рассказал он. Только по официальным данным, число мигрантов и беженцев, проживающих в Турции, в настоящее время составляет 3,9 миллиона человек.

Чавушоглу: В НАТО есть те, кто хочет продолжения конфликта

Как передает новостное издание HABERRUS, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал сенсационные заявления относительно переговоров между Россией и Украиной, которые в последние недели практически зашли в тупик. «Мы не думали, что боевые действия будут продолжаться так долго после переговоров в Стамбуле. Есть те, кто хочет, чтобы эти столкновения продолжались. Среди стран, входящих в НАТО, есть те, кто хочет войны. Они хотят продолжительной войны для ослабления России. От этого больше всего страдает Украина», — заявил Чавушоглу в эфире турецкого телеканала. По словам турецкого министра, после переговоров в Стамбуле в Анкаре не ожидали, что война продлится так долго. «У Путина есть цели. Мы не принимаем эти доводы, но он считает себя правым. В конце концов, в темах, которые обсуждают стороны, есть сложные вопросы», — добавил он.

Президентство Турецкой Республики Переговоры России и Украины в Стамбуле

Правительство Северного Кипра ушло в отставку

По сообщению телеканала NTV, коалиционное правительство, пришедшее к власти на Северном Кипре в прошлом феврале, распалось. Президент Эрсин Татар объявил, что принял отставку правительства. В новостях сообщалось, что премьер-министр Фаиз Сукуоглу произвел изменение в совете министров и хотел уволить министра финансов Суната Атуна, но после того, как президент не одобрил это изменение, правительство объявило о своей отставке.

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в Сирию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию, пишет издание HABERRUS. «Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Для подобных маршрутов мы давали разрешения на три месяца. В апреле разрешение закончилось. Наш президент сказал об этом Путину. После чего полеты прекратились», — сказал он.

Поиск кредитов для Турции

Согласно сообщению газеты Karar, министр финансов и казначейства Нуреддин Небати, который находится в Вашингтоне для участия во «Встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20» и весенних встречах МВФ и Всемирного банка, продолжает свои контакты с представителями финансового сектора США. На встрече, организованной Деловым советом по международному примирению, одной из ведущих неправительственных организаций мира экономики и бизнеса США, Небати встретился с руководителями высшего звена компаний, работающих в сфере здравоохранения, инфраструктуры, банковского и финансового секторов. Сообщается, что министр ищет кредиты для испытывающей трудности турецкой экономики.

g20. org Встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20 в Вашингтоне

Турция стало центром, куда стекаются доходы от кибермошенничества

Издание Ahval News опубликовало доклад о международной стратегии контроля над наркотиками, который ежегодно готовится в США. В докладе обращается внимание на многие моменты, касающиеся Турции в этом году. Например, в нем говорится, что Турция является местом назначения денег, полученных от кибермошенничества, и страной транзита для торговли наркотиками и людьми. При описании «незаконных доходов от кибермошенничества в США» для Турции в качестве примера было приведено дело Halkbank. «Турция является местом куда стекаются незаконные доходы от кибермошенничества, совершенных в Соединенных Штатах. В 2019 году Halkbank, мажоритарный государственный банк, потратил миллиарды долларов в США, чтобы избежать мошенничества, отмывания денег и санкций США в отношении Ирана», — говорится в докладе.

Коротко о других новостях

Газета Jarusalem Post настаивает на достоверности статьи о том, что у президента Тайипа Эрдогана есть секретные тюрьмы в Сирии. Ранее газета писала о существовании этих тюрем и подчеркивала, что уверена в подлинности документов, находящихся в их распоряжении.

Доклад «Перспективы мировой экономики» МВФ снизил прогноз роста экономики Турции на 2022 год с 3,3% до 2,7%. Годовой инфляционный прогноз был повышен до 60%.

Власти Турции приняли решение оказать государственную поддержку тем, кто продает недвижимость Турции клиентам из-за границы. Министерство торговли предоставит рекламную поддержку компаниям, занимающимся недвижимостью, в размере до 1,8 млн лир.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что сирийцам в настоящее время не разрешено выезжать в свою страну на праздник в честь окончания месяца Рамадан. «Они могут отправиться в безопасную зону, но им придется остаться там. Те, кто хочет поехать во время праздника и вернуться, не сможет этого сделать», — заявил министр.