С начала специальной военной операции на Украине прошло два месяца. За это время общественное мнение в Италии пережило любопытную трансформацию от нейтралитета и сочувствия Киеву до антиукраинских настроений.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Усталость

Войну в информационном пространстве Европы Россия безнадёжно проигрывала два месяца ввиду того, что её просто не пустили на «поле боя». Однако же, несмотря на отсутствие «российской пропаганды», единственно верная оценка происходящего, тотально доминирующая в западных массмедиа, оказалась отвергнута этими массами. Если ранее в соцсетях было относительно много комментариев с осуждением действий России, то сегодня таковых осталось устойчивое меньшинство.

Это стало результатом событий, которые от самой Москвы практически никак не зависели. Прежде всего сказалась усталость от военных сводок. Новости о боевых действиях уже стали рутиной, шок первых дней пропал, благодаря чему всё больше людей могут рассуждать с холодной головой.

С этим связаны и кровавые провокации Киева, призванные усилить эмоциональный интерес к происходящим на Украине событиям и увеличить поддержку антироссийских санкций. Однако эффект от них оказывается недолговечным, к тому же опровержения появляются в итальянском сегменте соцсетей едва ли не в день осуществления этих провокаций. Так было с мариупольским роддомом, «резнёй в Буче», ракетой в Краматорске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информатор

Отрицание

Отсюда и всё более «усиливающиеся» сообщения о жестокости российских военных. Если в первые дни СМИ писали о гибели мирных жителей в результате неизбирательных бомбардировок городов, то позже появились сообщения о целенаправленных убийствах русскими женщин и детей. Затем для усиления эффекта начали сообщать о массовых изнасилованиях женщин. Однако и этого, видимо, показалось мало, поскольку появились заявления об изнасилованиях несовершеннолетних. Кажется, до такого не опустилась даже фашистская пропаганда в 1945 году.

В результате массовый итальянский читатель в большинстве своём просто игнорирует подобные новости. При этом всё более активно звучат голоса против попыток демонизации русских, распространении киевских фейков и так далее.

К примеру, известный журналист Роберто Савиано написал в соцсети пост о жестоких русских, убивающих и калечащих детей, прикрепив фотографию раненого мальчика. За первые сутки пост набрал почти пять тысяч комментариев, 90% из которых сводились к тому, что нехороший (мягко говоря) журналист использует фотографию с Донбасса 2015 года для манипуляции людьми.

Раздражение

Обратный эффект даёт и масштабный пиар Владимира Зеленского, давно ставшего самым частым гостем на страницах итальянских СМИ. Фотография киевского лидера с требованием дать больше оружия, денег, введения новых санкций против России (которые не лучшим образом отражаются на жизни итальянцев) всё чаще вызывает лишь раздражение у читателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

Не лучшим образом влияет на общественное мнение и активность украинцев в попытке навязать итальянцам свои взгляды, из-за чего уже прогремело несколько скандалов. Так, ранее из-за позиции Киева в итальянских городах отменили спектакли «Лебединое озеро» из-за того, что «Чайковский был русским».

Мишенью для нападок украинских властей стал даже папа Римский Франциск. Дело в том, что Ватикан провёл пасхальную церемонию с участием двух женщин — украинки и русской. Посол Украины в папском государстве раскритиковал эту инициативу, вызвав возмущение со стороны простых итальянцев. Такую же реакцию вызвал и протест украинского консула в Пьемонте против выделения российским и белорусским студентам Туринского университета стипендий.

Протест

Всё это «сдабривается» резко ускорившейся инфляцией, ростом цен и, соответственно, ощутимым падением уровня жизни простых итальянцев. Журналисты и политики связывают это исключительно с украинским конфликтом и «путинской войной», что однако даёт обратный эффект.

Вместо усиления антироссийских настроений всё больше итальянцев требуют отказаться от политики санкций, прекратить помощь Украине, заявляя, что Киев должен пойти на уступки Москве для скорейшего завершения конфликта. Ведь чем раньше он закончится, тем раньше можно будет вернуться к нормальной жизни.

В результате любые призывы к новым санкциям против России, нападки на всё, что с ней связано — культуру, искусство, спорт, российских граждан, — вызывает яростный протест со стороны итальянцев. А как мы помним, чаще всего именно киевский лидер Зеленский выступает с требованиями новых санкций.

Гнев?

Дело дошло до того, что немногие оставшиеся комментаторы «евроатлантической» ориентации с сожалением констатируют, что Италию заполонили путинисты с промытыми российской пропагандой мозгами. Хотя как раз российских источников в итальянском информационном пространстве практически нет.

В заключение отметим, что с начала операции прошло всего два месяца, а основной экономический эффект от разрушения связей с Россией, по мнению экспертов, в Европе ожидается к осени—зиме. С какими настроениями европейцы доживут до этих времён, можно только догадываться.

К тому же чем дальше, тем сильнее будет чувствоваться фактор беженцев. Поначалу большинство итальянцев отнеслись с сочувствием к бежавшим от военных действий людям, но постепенно настроения начинают меняться. Этому способствуют новости о том, что украинцы не хотят съезжать из гостиниц, куда их временно пристроили, о трудоустройстве украинцев, выплатах им из бюджета и так далее. Подобную трансформацию, к слову, можно было наблюдать несколько лет назад, во времена массового наплыва беженцев из Сирии и Ливии.