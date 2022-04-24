Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что служащие Вооруженных сил (ВС) РФ помогли благоустроить мемориал воинам Красной армии, павшим в годы Великой Отечественной войны, в одном из освобожденных от киевских боевиков сёл Луганской Народной Республики (ЛНР), стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Российские солдаты не только метко по целям стреляют, но и не забывают о сакральных символах. Украинская земля вскоре освободится от скверны, и все памятники советским воинам, положившим свои жизни ради освобождения украинского народа из нацистского плена, будут восстановлены», — убеждена Татьяна Б.

Многие пользователи были восхищены тем, что российские военнослужащие заботятся о памятникам советским воинам, отдавшим свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны.

«Низкий поклон воинам. Воинам прошлого и воинам сегодняшнего дня», — пишет Дмитрий Ю.

«Чтить память предков — это очень важно и необходимо. Хорошо, что наши ребята не забывают об этом», — отметила Виолетта П.

Цитата из видео «Российские военнослужащие в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики помогли благоустроить мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны». Минобороны РФ Благоустройство мемориала советским воинам в Луганской области

Некоторые комментаторы отмечают, что российские военнослужащие, сражающиеся с фашистами в XXI веке, не могут не соотносить себя с героями, боровшимися с нацистской гадиной в веке XX.

«Низкий поклон вам, ребята, за то, чтите память наших дедов. Потомки, достойные своих предков», — написал Андрей Б.

Часть людей считает, что российские военные сделали то, что, по сути, каждый день должны были делать украинские чиновники.

«Мужики — молодцы! А вот администрации города позор! Мало того что военные сами всё необходимое привезли, так еще сами всё красили. Эти памятники должны быть всегда ухоженными. Теперь за ними будут следить российские солдаты, раз украинские чиновники не хотят этого делать», — отметил Владислав Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия в очередной раз доказывает, что она, в отличие от киевского режима, — сила созидательная.

«А чем занимались всушники и скоты из нацбатов тем временем? Опять грабили, насиловали, убивали людей и измывались над собственным населением!» — пишет Денис Р.

«Россия чтит память о своих предках, в отличие от бандеровцев, которые поклоняются своему нацистскому божеству, ненавидящему человечество», — указывает Иван Г.

Нашлись и те, кто уверены, что Знамя Победы, которое сопровождает российские войска в ходе спецоперации на Украине, помогает нашим бойцам и придаёт им духу.

«Единственная страна, которая никогда не забудет подвиг Красной Армии и всегда будет чтить их память, — это Россия, правопреемница СССР», — уверена Леся Л.

«Мы должны чтить память наших героев. Крайне важно сейчас реально дать отпор фашизму всему украинскому, поэтому и символы прошлых побед будут нам в этом помогать», — считает Денис Г.

«Грядёт великий День Победы. Сейчас, как никогда, этот праздник очень важен для нас всех. А Знамя Победы вновь помогает нашим бойцам, сражающимся с нацистской нечистью», — написала Алёна Ш.

Напомним, 23 апреля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что служащие Вооруженных сил РФ помогли благоустроить мемориал воинам Красной армии, павшим в годы Великой Отечественной войны, в одном из освобожденных от киевских боевиков сёл ЛНР.