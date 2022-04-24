Заявление малайзийского посла в Москве Бала Чандрана о том, что в Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России относительно поставок полупроводников и электроники, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

«У Запада от этой новости совсем крышу сорвёт! И кукуха улетит», — считает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия, к сожалению, крайне зависима от поставок полупроводников из-за рубежа, без которых многие российские предприятия будут простаивать.

«Да, автопром российский очень зависит сейчас от электронных компонентов, которые поставляются только из-за рубежа. Мы это почувствовали, как только началась пандемия коронавируса. Все практически заводы работали с ограничениями. Потому что азиатские заводы по производству микроэлектроники простаивали», — пишет Абдул М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Малайзия трезво оценила ситуацию и воспользовалась антироссийской истерикой в своих интересах.

«Они поняли, что с Россией им выгодно будет сотрудничать. Молодцы!» — написала Регина Ж.

«Что и требовалось доказать! Конкуренты не дремлют — российский рынок все хотят осваивать, кроме обезумевшего Запада!» — отметил Станислав З.

«Правильно говорят, что свято место пусто не бывает. Российский рынок — крупнейший в Европе по количеству потребителей, а в некоторых отраслях и в денежном выражении, так что кто-нибудь обязательно встанет на их место, либо же старые компании вернутся», — уверена Ксения Т.

Часть людей полагает, что те страны, которые ограничили экспорт полупроводников в Российскую Федерацию, только потеряли, но зато другие страны, не настроенные агрессивно по отношению к России, наоборот, выиграли.

«Так вот ещё одна страна решила не ставить на себе крест, а просто дальше нормально общаться и вести диалог с Российской Федерацией — перспективным рынком сбыта микроэлектроники. Ну как по мне, это решение верное, так как Малайзии будет выгодно торговать с Россией в условиях энергетического и продовольственного кризисов», — пишет Виктория К.

Александр Погожев ИА REGNUM Микросхема

«Практически все комплектующие детали производятся в Малайзии. А как рынок сбыта освободился, то надо его занять — это логично. Это показывает, что Япония, Южная Корея и Запад многое потеряли, и теперь их заводы будут работать в 1/3 от своих мощностей», — поделился своим мнением Эдуард Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия могла бы сама себя обеспечивать полупроводниками, не разрушь она наработки Советского Союза в этой области.

«Лучше бы своё делали, не вижу смысла у других закупать, когда можно делать своё и другим так же продавать. Тем более что в Советском Союзе был большой опыт по производству полупроводников и даже компьютеров», — напомнил Düsterer O.

«Очень жаль, что в 90-е годы в России позакрывали все предприятия, где изготавливали полупроводники и микросхемы. Я работала на двух таких предприятиях, площади которых продали, чтобы там открыть офисы. Вот теперь это и аукается», — указывает Наталия Н.

Напомним, 23 апреля малайзийский посол в Москве Бала Чандран заявил в интервью РИА Новости о том, что в Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России относительно поставок полупроводников и электроники.