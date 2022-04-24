На совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии 20 апреля 2022 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия намерена полностью отказаться от импорта российских энергоносителей и даже озвучила примерный график: «Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета — от угля и от половины поставок нефти, к концу [2022] года мы придём к нулю».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Что касается российского газа, то Бербок не уточнила сроки, но сказала, что отказ от него будет проходить в рамках «общей европейской дорожной карты». Однако данные временные рамки ранее называл министр экономики ФРГ Роберт Хабек: к концу 2022 года — сокращение потребления газа из России на 30%, к лету 2024 года — полное прекращение закупок.

Таким образом, пройдёт чуть больше двух лет, и сотрудничество Германии с Россией в энергетической сфере будет сведено к нулю. Значит, будет исключена и взаимная зависимость двух стран в базовой отрасли их экономик — в энергетике.

В конце марта 2022 года в немецкие СМИ просочились данные из записки министерства экономики ФРГ, в которой сообщалось о высокой доле российских энергоресурсов в общем объёме поставок. Оказалось, что Германия импортирует из России 55% необходимого стране газа, 50% угля и 35% нефти. И при такой высокой зависимости правительство ФРГ принимает беспрецедентно жёсткий график отказа от них.

В то же время даже этот крайне невыгодный Германии план попадает под острую критику старших товарищей — англосаксов. 19 апреля 2022 года в британской газете The Telegraph появляется статья с красноречивым названием — «Если Германия не прекратит покупать российский газ, её тоже надо наказать санкциями».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В качестве наказания предлагается бойкот немецких товаров и услуг, введение временных пошлин на экспорт из Германии или же полный запрет на него на шесть месяцев с последующим продлением до завершения вооружённого конфликта на Украине либо же до окончательного закрытия всех российских газопроводов.

Такое политическое безволие ФРГ, её неспособность к защите своих коренных национальных интересов очень напоминает ситуацию с Украиной, которая стала послушной пешкой в руках англосаксов. Обращаю внимание, что Украину подготовили и в конечном итоге столкнули в вооружённый конфликт с Россией. При этом США и Британия проявляют максимальную заинтересованность в том, чтобы данный конфликт шёл до последнего украинца. Нет никакой жалости.

Возникает вопрос. С учётом отсутствия политической субъектности у Германии не готовят ли старшие товарищи и этой стране участь Украины?

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ведь история имеет склонность к повторению. Рандольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, в ходе Второй мировой войны как-то озвучил слова своего отца: «Идеальным исходом войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мёртвым рядом».

Безусловно, для проекта новой Германии нужны особые немецкие кадры. И складывается впечатление, что они уже тщательно подобраны. В открытом доступе недавно появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц — внук группенфюрера СС Фрица фон Шольца. У министра финансов ФРГ Кристиана Линднера ближайший предок Герхард Линднер был генералом вермахта. Дед министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха руководил Гитлерюгендом и был обергруппенфюрером СС.

Анналена Бербок как-то ещё до прихода на должность главы МИД, выступая перед Атлантическим советом (Atlantic Council), разоткровенничалась и рассказала про своего дедушку, который в годы Второй мировой войны воевал на Восточном фронте и боролся «за объединённую Европу будущего».

Следует заметить, что денацификация фашистской Германии на территории, контролируемой Западом, не была доведена до конца. Нацистская инфраструктура и идеология были просто замаскированы. Однако посвящённые умеют читать сигналы. Например, официальная резиденция президента ФРГ располагается в том же здании, где во времена нацистской Германии располагалась штаб-квартира «Аненербе» («Наследие предков», полное название — «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков»). Данное общество входило в структуру СС.

Webverbesserer Штаб-квартира «Аненербе» в настоящее время является резиденцией президента ФРГ

Вернёмся в наши дни. Германии для борьбы с Россией нужно ещё одно условие, Германии нужен мощный военный потенциал. 27 февраля 2022 года Олаф Шольц во время специального заседания в Бундестаге заявил: «Понятно, что нам придётся инвестировать значительно больше в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защитить нашу свободу и демократию».

Он также объявил, что Германия будет «инвестировать более двух процентов валового внутреннего продукта в свою оборону из года в год». Кроме того, есть намерение создать специальный фонд для модернизации бундесвера, в который в течение 2022 года планируется направить более 100 млрд евро бюджетных средств.

Кстати, в ходе своего недавнего визита в Прибалтику Анналена Бербок сделала следующий акцент: «Речь сегодня в первую очередь о безопасности от России. Как мы будем позиционировать себя как союз в средне- и долгосрочной перспективе — мы обсуждаем это в рамках НАТО».

На эту тему она также отметила, что прежняя стратегия Североатлантического альянса по Прибалтике, когда требовалось бы время, чтобы отреагировать на возможные запросы о помощи, потеряла актуальность. Бербок добавила, что у стран Прибалтики протяжённая граница с Россией и Белоруссией, поэтому нет достаточного времени, «чтобы ждать подкрепления». Значит, альянс будет наращивать постоянное военное присутствие в Литве, Латвии и Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Очевидно, что постепенно формируется второй эшелон (первый — это Украина) для прямой конфронтации с Россией. Ядром, точкой сборки, является Германия. Ближайшими помощниками Германии будут Литва, Латвия, Эстония и Польша. Стратегическое управление — из Вашингтона и Лондона.

О том, что ФРГ будет ядром второго эшелона, свидетельствуют и слова Бербок: «Германия несёт здесь особую ответственность», она «увеличит вклад в безопасность» в рамках НАТО, увеличит финансирование оборонного сектора и «политики безопасности».

Что мы видим? Разрываются политические, экономические и культурные связи Германии с Россией. Верхушка государственного управления ФРГ подобрана из внуков и внучек генералов СС и вермахта. Идёт резкое наращивание германского военного потенциала.

Таким образом, англосаксы, в первую очередь США и Британия, ведут целенаправленную работу по формированию Четвёртого рейха как преемника Третьего рейха — нацистской Германии, для последующего его использования против России.