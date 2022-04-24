Заявление депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли о том, что Евросоюз ведёт себя как вассал Соединенных Штатов Америки, жертвуя своими интересами в сферах экономики и безопасности ради США, которые стремятся противостоять России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Не вассал, а подстилка. Дешёвая причём», — подметил Базилио М.

Многие пользователи пришли к выводу, что постепенно в Европе начнут звучать голоса, говорящие правду о реальном положении дел на континенте.

«Что, наконец-то самоопределились? Браво! Осталось ещё признать, что они — сборище лжецов и интриганов, обслуживающих чужие интересы. В общем, большая куча навоза, у которой великое осталось в далёком прошлом», — считает Oleg K.

«Мы в России и так это знаем, а тётку эту вскоре прогонят с занимаемой ею должности и помоями обольют в придачу!» — предрекает Виктор Щ.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие попытки открыть европейской общественности глаза на смертельную зависимость Европы от США слишком робкие.

«А что так толерантно?! Сказать надо честно: «Европейцы — шестёрки». Либо рабы, очень зависимые от своего заокеанского хозяина. А этот Европарламент, кажется, состоит из людей с низкой социальной ответственностью, причём без образования», — пишет Сергей Я.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

Часть людей полагает, что трудно не согласиться с тем, что Европа полностью делегировала Америке право управлять своими внутренними процессами.

«А что тут такого? Или это какое-то оскорбление? Просто, по всей сути, так и есть. Мнения своего у Евросоюза тоже нет, они делают всё по указке США и только», — указывает Виктория К.

«Какая умница, говорит всё в точку. Но теперь наше правительство и президент будут трактовать вам наши условия, а Америка вскоре ослабнет и не сможет больше вами руководить», — считает Ольга Г.

Ряд пользователей посетовал на то, что пока слишком мало европейских политиков осмеливается сказать правду, указывая на несамостоятельность Европы.

«Единственный евродепутат, который называет вещи своими именами. Жалко, что единственный остался», — написал Игорь П.

The Left Клэр Дейли

Нашлись и те, кто убеждены, что подчинив себе Европу, США не собираются думать об интересах европейцев, это делается для того, чтобы за счёт жителей Евросоюза американцы выкарабкивались из экономического кризиса в Соединённых Штатах Америки.

«Уже даже дебилам, наверное, понятно, что весь этот блудняк США начали из-за Европы, которую им очень хотелось подчинить. А Европу хотела у Вашингтона отнять Москва. Если Америка теряет Европу, то некому будет их кормить и содержать», — поделился своим мнением Сергей П.

«И это правда. Кто мог поверить в то, что европейцы превратятся в бесхребетных марионеток. Как можно было допустить, чтобы Америка плевала и вытирала ноги о великую некогда Европу?!» — задаётся вопросом Абдулла Г.

Напомним, 23 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила в интервью Global Times о том, что Евросоюз ведёт себя как вассал Соединенных Штатов Америки, жертвуя своими интересами в сферах экономики и безопасности ради США, которые стремятся противостоять России.