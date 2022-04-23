Куда русские уезжают из России и почему богатые россияне щедро вкладывают деньги в недвижимость за рубежом, в той же Великобритании, когда на своей родине есть огромные просторы, в которые можно вложиться и которые можно развивать? Этим вопросом задается грузинский аналитик Д. Г., который публикует на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очередной пост на эту тему.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Один миллион россиян закупил недвижимость в Великобритании, в основном в Лондоне. Какой уровень провинциализма и неуважения к собственной стране! У вас огромная страна, множество замечательных мест, вставайте и по возможности превратите в цветущие сады те места, где живете. Куда вы бежите, для чего?!» — пишет автор поста и далее отвечает на свой же вопрос.

«Для чего?! Когда государство позволяет тебе накапливать сказочное имущество грабежом и разбоем, когда сам знаешь, какой ты бандит и грабитель, какой коррумпированный, наверное, это и заставляет тебя бежать из своей страны. А как же иначе можно объяснить это?! Фантастически богатая страна, с очень талантливым народом, зависящим от грабящих и ненавидящих свою страну политической и интеллектуальной элит, никак не выйдет на траекторию стабильного развития! Но сейчас они уже находятся на последней грани: или сформируются как правильно построенное, сильное государство, без коррупции и криминала, со здоровыми и налаженными институтами, или, рано или поздно, сломают шею», — отмечает аналитик.

Адольфо Томмази. Эмигранты. 1896

Пост стал предметом обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи провели параллели с грузинской реальностью и заметили, что аналогичным образом богатые грузины вкладывают деньги в недвижимость за границей, в той же России.

«А разве только в России тратятся грузинские ресурсы? Ни в России, ни в других странах не должны покупать грузинский мозг. Я еще понимаю, когда те деньги возвращаются на благо самой Грузии, но они тратятся на получение брендов, выращенной на ядохимикатах продукции и на продажу своей страны, вот в этом вся беда. Поэтому не может быть построено сильное грузинское государство. Массово продаются не только земли, но и интеллектуальные ресурсы», — откликнулась на тему пространным комментарием Н. Н.

«Полностью сломают шею», — согласилась с автором поста пользователь М. К.

«Россия будет существовать до тех пор, пока будут существовать и другие империи. Россия вместе с Китаем будут доминантами, до битвы «Армагеддона». Эта война последует за искусственно развязанной масонами враждой между Россией и Китаем, в результате чего произойдет глобализация Земли, то есть разрушение государств, и на всей Земле будет создано единое государство, царя которого назначат масоны… А что касается России, ее до сих пор защищает созданная Сталиным и Берией разведка и военная машина в целом, иначе ни секунды не задержалась бы Америка, растоптала бы так, как растоптала мусульманские страны. Давно пытается проникнуть в эту военную машину и развалить ее изнутри, но не думаю, что у нее (Америки) что-то получится», — поделился собственными прогнозами пользователь Г. Х.

«Никто из тех, кто бежит из страны, не является русским», — констатировала М. Н.

«Понятно, но когда они работают в России, родились в России, выросли здесь, получили образование, стали частью российской культуры и все же неуважительно поступают с собственной страной…» — ответил ей автор поста.

«Вы правы, но у жадности, скупости и бесстыдства родины нет», — заметил Д. Л.

«Они душой не любят Россию. Только деньги делают там. Если бы те деньги, что они вывезли, потратили на Россию, страна бы расцвела», — ответила аналитику М. Н.

«Как сказал Путин, они ментально не находятся в России», — сослался на слова президента России пользователь С. С.