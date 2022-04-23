«По сведениям The New York Times», Россия увеличила ежедневный экспорт нефти (было 4,5 млн баррелей. Даже в нормальные времена половина отсюда шла в Европу). Как видно, сейчас намного больше танкеров выходит из российских портов, но в непонятном направлении и на танкерах под другими флагами. Как пишут, самый большой поток идет к портам Европы. Так устроен мир: кто-то страдает, кто-то наносит ущерб другому, а кто-то решает собственные проблемы. А главное, что число стран-болванов не уменьшается: «служат хозяину до последнего гражданина. Чисто мазохистская страсть, но страсть». Таким постом на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откликнулся на сообщение американского издания грузинский аналитик Д. Г. По его же оценке, к числу охваченных страстью садомазохизма стран-болванов относится и Грузия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Большинство пользователей из числа друзей и подписчиков аналитика согласились с его оценками.

«Вы как всегда в форме и умом, и остротой языка. С радостью читаю ваши посты», — написала И. Ц.

«К сожалению, горькая реальность то, что вы пишете», — обратилась к автору К. К.

«Такова жестокая реальность», — констатировал Д. Г.

«Точный анализ, который нам очень нужен», — поддержала автора Н. К.

«Да, это верно, и добавить нечего. Кому нужно, тот поймет», — заметил Г. А.

«Злодейские страны. Их не волнует украинская кровь, разрушенная страна и народ, превратившийся в беженцев. Я не Зеленского имею в виду, а народ. Все эти страны такие же злодейские, как и Россия! И что тут удивительного? Вот вы часто говорите, что дело идет к лучшему. И где оно, это лучшее? Обогащают монстра, и это лучшее? В Абхазии и Самачабло (Южная Осетия) стоит русский сапог, грузинские дома или сожгли, или сами живут в них, и Россию можно оправдывать после всего этого? Или поддерживать Россию? Мы живем в век сатаны», — возразила автору поста Р. Р.

Среди комментариев к посту Д. Г. были и такие, где автора прямо «уличали» в неприкрытой поддержке позиции «врага Грузии» — России, но они вскоре исчезли. Автор «очистил» свою страницу от нежелательных замечаний.

«Если Европа настолько оболванилась и не понимает, что обречена быть проглоченной, то что уж говорить об ориентированных на нее», — отметила М. Г.