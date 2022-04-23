Заявление Минобороны РФ о том, что США готовят провокации с целью обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине, взбудоражило пользователей социальных сетей. Волна негодования действиями американских и украинских властей продолжает нарастать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Правильно, что оповещаем о провокации раньше, прежде чем зальют в уши мира новый фейк», — считает Николай.

«Если применяют химоружие, то это повод применить легитимно Россией ядерное оружие. Причем, по стране, откуда химоружие прибыло», — рассуждает Александр Головачёв.

«США давно уже показали свою трусливость. На Японию в открытую они не пошли, против фашистов немецких — тоже, с Афгана сбежали, как жареным запахло. Зато пушками только так снабжают и санкции вводят», — напоминает Юрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

«Давайте уже проведём утилизацию США… Вот как завелась эта мерзость на планете, так никому покоя нет», — предлагает Марина Харламенко.

«Вашингтон придется ровнять с землей», — высказался N.

«Какая же гнилая страна США!» — замечает Виталий.

«Это нелюди! Гнилое американское правительство!» — соглашается Анна Бунина.

«Это уже выходит за рамки всего человеческого! Когда же американские спецслужбы и НАТО вместе с ЕС уберутся с этой планеты! Сколько бед они принесли и несут миру и сколько ещё принесут! Этих мразей надо уничтожать! На российскую армию и Россию всё человечество смотрит как на спасителя мира. И это не преувеличение, это правда!» — считает Филлип.

«Я считаю, что надо нанести удар по центру принятий решений, Киев, Львов, Винница, Житомир…» — поделился мнением Олег.

«А кто мешает Министерству обороны перекрыть (взорвать) все дороги из Польши?» — спрашивает Светлана.

«Пока Россия не перекроет (взорвет) все проходные пути из Польши, это будет длиться вечно. И США по этим путям доставят на Украину ядерное оружие и применят», — соглашается Олег.

«Твари охреневшие. Опять будут гибнуть невинные украинцы, чтобы ценой своих жизней удовлетворить амбиции америкосов. Скоты. Сколько народу уже за эти десятилетия выкосили», — негодует Елена С.

«Жесть! Но они об этом не устают говорить в контексте использования РФ оружия массового поражения. Отправили ВСУ защитные костюмы. Неудивительно, что что-то такое будет. Но ВС РФ тоже не так просты, главное — всё это пресечь на корню», — рассуждает Марина.

«Этот сценарий от Зелебобы и его компаши возможен, так как уж больно они отчаянно держатся за свою пропаганду. Это будет конец Украине в её всех проявлениях. Если такое случится, то Украина исчезнет как государство», — считает Андрей.

«От фашистов и их спонсоров из Фашингтона нужно ждать любой подлости. Они в Буче до расстрелов своих докатились, мрази», — напоминает Владимир Владимирович.

«Работаем на опережение. Хватит их жалеть», — призывает читатель под псевдонимом «Мы вместе!».

«Нужно применить все это оружие по США и пусть тогда уже обвиняют. Лучше быть агрессором, чем слыть агрессором, тем более что американцы давно это заслужили», — поддерживает Андрей Кириллов.

«США готовятся обвинить армию России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Минобороны РФ готовится послать США куда подальше», — иронизирует Владимир Пересоветов.

«Украина — Сирия №2. Пока США не сбреют всё живое с Украины вместе со своими лабораторными секретами, они не успокоятся. До последнего хохла!» — поделилась мнением Карина.

«Ужас, они точно нелюди, ничего человечного в них нет, рептилоиды одним словом. Такие чувства как мужество, отвага, честь — это не про этих упырей, готовы уничтожать всё живое ради своих целей. Граждане Украины, вас первых уничтожат ваши новые друзья: Америка, Европа», — соглашается Зоя.

«USA — террористическая организация, запрещённая в России», — поддерживает Андрей.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что наиболее вероятен вариант провокации США на химических и биологических объектах Харькова и Киева, не исключена провокация на Запорожской АЭС, заявили в Минобороны РФ.

Отмечается также, что высокая вероятность инсценировки подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. В частности, 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв, содержимое сейчас анализируют.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на сегодняшний день США — «единственное государство в мировой истории, применившее все 3 вида оружия массового поражения».

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