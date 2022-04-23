Байден снова заблудился. Соцсети: «Заберите у него «красную» кнопку»
В соцсетях и телеграм-каналах распространяется очередное видео с конфузом президента США Джо Байдена.
79-летний американский лидер в завершение своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) повернулся и попытался пожать руку пустоте.
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Несколько секунд он словно был дезориентирован в пространстве, затем широко улыбнулся, помахал слушателям рукой и удалился.
Это уже не первый подобный случай с Байденом. 14 апреля в штате Северная Каролина он, закончив речь с трибуны, повернулся вправо и сделал жест, как будто пожимает руку кому-то невидимому. После этого глава Белого дома не сразу понял, в какой стороне находится выход.
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Очередной конфуз Байдена обсудили подписчики группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации на Украине.
«Отберите у него кто-нибудь «красную» кнопку», — иронизирует G.
«В палату номер шесть ему пора», — поддержал шутку Z.
«Ну уже ставили бы позади Байдена человека», — предлагает Александр.
«Опять тонкий призрачный мир видит», — предположил Alek.
«Бедолага», — пожалел Байдена Алексей И.
«Это фиаско!» — комментирует Жанна И.
«Да дайте ему уже таблетки!» — призывает Максим К.
«И он ещё хочет на второй срок», — возмущена «Зрада П».
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«Как этот человек может страной управлять?» — недоумевает Александр.
«Это для всех пустота, а он явно кого-то видит», — шутит Алекс.
«Пока у них Бидон, Россия может спать спокойно», — поддержал шутку Андрей.
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«Еле ходит же», — заметила «Миру К».
«Ну наймите кого-нибудь, чтобы рядом стоял и руку пожал», — предложил выход из ситуации А.