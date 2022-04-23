Решение Евросоюза и США возложить на Россию ответственность за «глобальные экономические потрясения», связанные с ситуацией на Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Опять Путин виноват? Эээ… ребятки, это только начало. Там скоро северный пушной зверёк к вам в дом постучит, причём так конкретно», — обращается Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны заранее назначили виновника всех своих бед и теперь пытаются прикрываться чучелом России, чтобы избежать гнева своего населения.

«Сами себе яму вырыли, сами же в неё и провалились. А виноваты кто? Русские, конечно! Это уже классика», — пишет Александр Б.

«Ага, конечно. Мы виноваты в потрясениях Запада, а то, что они сами за своей экономикой не уследили, никого не волнует. Ну-ну», — написал Даниил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что не Россия вводила санкции против Запада, а наоборот, США и ЕС ввели против Российской Федерации рекордное количество санкций, подвергнув собственные экономики невероятному испытанию.

«Ха-ха! Серьезно? То есть они сами пострадали от своих санкций, которые наложили, а теперь пытаются переложить вину на Россию? Против которой свои санкции и вводили? При этом Россия вообще ничего ещё не сделала! Вот ведь твари лживые!» — возмущается Татьяна К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Да каким, блин, образом?! Причём тут Россия вообще? Мы ни одной санкции экономической не ввели против Запада! Уже надоели до чертиков!» — выразили свои мысли Ирина Ш.

Часть людей полагает, что Запад и сам не подозревал, какую мину себе подкладывает, вводя антироссийские санкции.

«Потрясения? Это они сами себе потрясения-то устроили. Ничего, что мы ещё ни одну санкцию против них не ввели? Просто им было сложно, видимо, принять тот факт, что от ситуации актуальной пошатнётся никак не наша экономика, а их. Мы развивали её столько лет не для этого. А вот они, кроме как попыток увидеть в России недочёты, не заметили своей зависимости от наших ресурсов», — отметил Самсон Х.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре Россия сама применит против западных стран свои санкции, и тогда наступит полный крах представлений США и ЕС о своей значимости в этом мире.

«Ох потрясли же мы их! Ну, ничего. Крепитесь европейцы и американцы, мы ещё и за шкирку встряхнём вас хорошенько, а надо будет — и кулаком в морду заедем. Слишком уж вы зарвались в последнее время», — считает Руслан С.

Нашлись и те, кто отметил, что Запад взвыл от своих же санкций. Граждане убеждены, что после ответа Российской Федерации на этот акт агрессии вой обернётся жалостным стоном.

«Заметьте, это Россия ещё ни одной санкции ответной по существу не ввела. Представьте теперь, что будет, когда Путин тузы из рукава начнёт доставать по одному. Какая же жесть тогда на Западе начнётся!» — предвкушает Руслан С.

Напомним, 22 апреля было опубликовано совместное заявление по итогам стратегического диалога США — ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе, согласно которому Брюссель и Вашингтон возлагают на Россию ответственность за «глобальные экономические потрясения», связанные с ситуацией на Украине.