Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, а это значит, что США подошли к самому опасному моменту во всеобщей истории, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Так это же правда! Америку сейчас по полной трясёт! Мне вообще иногда кажется, что их государство очень скоро рухнет, потому что таких проблем на американском континенте ещё не было!» — поделилась своим мнением Диляра В.

Многие пользователи согласились с экс-президентом США в его оценке происходящих в мире событий.

«Всё верно говорит. Если сейчас многие страны перестанут поддерживать США, а также если доллар уйдёт с пьедестала главной международной валюты, то ой как же им будет несладко!» — предупреждает Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское руководство не только знает об угрозе для США, оно уже буквально видит, как Америка летит в тартарары.

«Не зря Путин постоянно говорит, что однополярный мир скоро закончится. Мне кажется, в этом он уже убеждён. Значит, дела у США действительно идут не самым лучшим образом», — отметила Лена С.

Часть людей полагает, что без страха в глазах марионеток США больше не могут ими руководить, а значит, Америка теряет главенство в мире.

«Смешно, конечно. Когда США играют не по правилам, то им нормально. Когда весь мир понял, что правил нет и можно действовать, как США, в собственных интересах, американцам сразу поплохело. Вот, оказывается, где была их ахиллесова пята», — пишет Alex G.

Ряд пользователей указывает на то, что причиной потери авторитета США в мире является нынешний американский президент Джозеф Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Конечно, страна в опасности, когда у руля государства овощ. Прекрасное руководство досталось Америке. Скоро этот сухофрукт загонит США прямо в землю», — уверен Виталий Ч.

«Самая главная опасность для США — это их недопрезидент Байден, у которого старческий маразм. Вогнал страну в кризис бессмысленными антироссийскими санкциями, а страдает при этом почему-то сама Америка, и ещё Европа в придачу», — указывает Данил М.

Нашлись и те, кто призвал Трампа не обольщаться, ведь он неспособен как-то повлиять на разворачивающиеся в мире процессы.

«Трамп очки зарабатывает, опять хочет в президенты, чтобы опозориться. Такое ощущение складывается, что лично он бы Америку до этого состояния не довёл. Довёл бы, причём сделал бы всё ещё хуже. США управляют не президенты, а её многоликая элита», — напомнил Сергей И.

«Трамп, никогда не говори «никогда»! И при тебе вас не боялись, просто с вами пытались договориться, а с этим стариком с деменцией это сделать не получится! Если ты вдруг вернёшься в президентское кресло, то всё равно исправить ничего не сможешь. Ваша песенка спета», — обращается Илья П.

Напомним, 22 апреля бывший президент США Дональд Трамп заявил, выступая на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида, о том, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, а это значит, что США подошли к самому опасному моменту во всеобщей истории.