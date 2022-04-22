Сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства (OFSI) о том, что власти Великобритании выдали попавшему под санкции Газпромбанку генеральную лицензию, которая позволяет проводить платежи банку и его дочерним предприятиям в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Шарль Франсуа Добиньи. Лондон. Вестминстер. 1866

«А чего так рано сдались? До лета можно душ принимать в квартире, а там уж и в Темзе пусть купаются. Ничего, прорвутся!» — уверена Наталия С.

Многие пользователи считают, что Лондон своим решением, по сути, отменил введённые ранее санкции против российских банков.

«А, то есть теперь они будут у России газ покупать? Ух! А как ерепенилась Британия! Как говорила, что такого не будет. И что по итогу? Всё-таки нужен им газ российский, не могут без него. Получается, у всей Европы это были больше слова, чем реальные намерения», — сделала вывод Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что это решение было принято без большой шумихи, чтобы, очевидно, не так сильно подмочить себе репутацию.

«А чего втихушку-то выдали? Нет, вы давайте во всеуслышание об этом заявите, чтобы все это слышали. А то вы только о санкциях кричите громогласно. А тут почему-то тихо так мяучите», — написал Дмитрий Б.

Джон Орландо Пэрри. Лондонская уличная сцена. 1835

Часть людей полагает, что Европа, и Великобритания в частности, не рассчитали свои силы и теперь вынуждены посыпать свою голову пеплом.

«Так бывает, когда сначала кукарекают, а потом кумекают. В итоге опозорились», — отметил Сергей Г.

«Вот-вот, не хотели по-хорошему сотрудничать с Россией, значит будем вас силой заставлять соблюдать международные правила! Есть предел любому хабальству со стороны Лондона!» — убеждена Марина П.

Ряд пользователей указывает на то, что европейцам отныне придётся искать веский довод, чтобы не получить нагоняй от Соединённых Штатов Америки.

«ЕС так же, как и Великобритания, не ввёл эмбарго на энергоносители из России. Нет единогласного решения. Украинцы сейчас в истерике биться начнут, а США будут давить на европейский политиков, чтобы продавить это самоубийственное для Европы решение», — предполагает Надежда Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что российское руководство заранее знало, что именно к такому итогу всё и придёт.

«Как по мне, очень очевидный исход, заранее было известно, что так и будет. Они и дальше будут пользоваться нашим газом, а потом и другие придут к тому же. Европа будет ломать голову над тем, как объяснить США, что она вынуждена обходить свои же санкции против России», — пишет Альбина К.

«Я представить не могу, на что они вообще понадеялись. Где, что и по каким ценам они будут потом покупать? Ужас! Сто раз пожалеют ещё, когда без России окажутся. Вернее, без её энергоресурсов», — убеждён Севастьян М.

«Такими темпами скоро Борис Джонсон придёт на поклон к царю Путину», — считает Максим Н.

Напомним, 22 апреля Управление по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства (OFSI) сообщило о том, что власти Великобритании выдали попавшему под санкции Газпромбанку генеральную лицензию, которая позволяет проводить платежи банку и его дочерним предприятиям в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз.