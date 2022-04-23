Новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важных эпизодов Донбасской операции 1943 года, который был запущен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Победа

«Вот кто бы подумал, что придётся освобождать один и тот же город от фашистов дважды!» — отметил Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что у руководства Минобороны России очень светлые идеи, граждане призывают и дальше открывать народу глаза на события Великой Отечественной войны, происходившие на территории Донбасса.

«Это правильно. Сейчас нужно показывать историю, говорить правду. Люди должны это знать и помнить, против чего боролись наши деды», — пишет Николай Т.

«Смерть фашизму». Плакат СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная информация могла бы не дать новому поколению Украины пасть перед навязываемой им фашистской идеологией.

«Очень жаль, что такие документы появляются только сейчас в открытом доступе. Для постсоветского поколения было бы очень полезно знать и понимать, против кого воевали деды и прадеды, почему сейчас история повторяется, а на Украине проходит военная спецоперация России», — поделилась своим мнением Светлана И.

Часть людей удивляется тому, каким удивительным образом Великая Отечественная война перекликается со специальной военной операцией Российской Федерации.

«События повторяются. Когда в 1943 году освободили от нацистов, так и сейчас освободили от этой нечисти. Люди теперь могут не бояться за свою жизнь», — написала Альбина К.

«Что тогда ребята были героями и бились за свой город, за свою страну, что сейчас парни уничтожают фашистскую нечисть. Герои были, герои есть, герои будут», — уверена Виктория К.

Министерство обороны Российской Федерации Разрушенная школа в Мариуполе, которую немцы подорвали при отступлении из города

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия сегодня, по сути, добивает всех тех фашистов, до которых не добрался штык советского солдата.

«Это всё потому, что фашистов в 1945 году не добили. Оказалось, что все эти десятилетия они готовили реванш», — считает Светлана Ф.

«Запад с незапамятных времён использовал Украину как буфер между Европой и Россией и содержал украинских фашистов как боевых псов и агентов. В какое-то время к этому подключились США. История не повторяется, ибо не заканчивалась», — указывает Лилия Т.

«Зверства немецких нацистов идентичны действиям украинских. Единственное отличие — это то, что украинские такие зверства совершают с собственным народом, а немцы были пришлыми», — подметила Наталья Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что Великая Победа не даёт права нынешнему поколению подвести предков, проливших свою кровь за землю Донбасса.

«Наши уже почившие деды и прадеды помогают нам в борьбе с современным нацизмом! Как мы можем предать и забыть их подвиг?! Не имеем права их подвести. Смерть фашистским захватчикам!» — написала Натэлла Б.

Напомним, 22 апреля на сайте Министерства обороны Российской Федерации был создан новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важных эпизодов Донбасской операции 1943 года. В рамках Донбасской операции от немецко-фашистских захватчиков Красная армия освободила Мариуполь 10 сентября 1943 года.